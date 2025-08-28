"Menos cárceles y más cementerios": Santiago Botero insiste en "balín a bandidos"

El precandidato presidencial Santiago Botero captó la atención de muchas personas, gracias a su discurso frontal de hacer una transformación total al sistema de justicia en Colombia, por lo cual, en los micrófonos de El Klub de La Kalle, explicó qué hará con los bandidos y hasta las personas infieles en su hipotético gobierno.

Su controvertida frase en la entrevista fue: "menos cárceles, más cementerios", donde afirmó que el país no necesita más centro de reclusión, dado que según es necesario una “mano dura” para erradicar la criminalidad en el país, usando el término de balín como una forma de venganza.



La raíz de esta propuesta radica en una profunda convicción de que los jóvenes delinquen porque no enfrentan consecuencias reales, esto en la educación básica y secundaria. Santiago Botero destacó que: "El 50% de los sicarios en Colombia son menores de edad (... )Yo no quiero muchas cárceles, sino yo creo que aquí lo que se necesita es una cantidad de cementerios si siguen delinquiendo", enfatizó el candidato electoral.



¿Cómo justifica Santiago Botero esta propuesta?

Santiago Botero explica gran parte de la visión de estas propuestas en la fe, citando el versículo de Romanos 13:4, donde indicó indica que Dios le da a la autoridad la "espada para hacer justicia" contra aquellos que matan y roban, además defendió esta postura al recuerda las diez plagas de Egipto y el diluvio universal como ejemplos de la justicia divina, argumentando que Dios mismo ha ejercido el castigo. Siendo esto su inspiración para tomar sus posiciones radicales.

Además durante la entrevista Botero justifica la intención de un cambio de "chip" en la sociedad, especialmente entre los jóvenes, donde espera hacerle entender a estos que "ser bueno es buen negocio". Usando como ejemplo el mandatario en El Salvador, quien también ha implementado medidas radicales para recuperar el orden y la disciplina en su país.

Finalmente, para Santiago Botero, Colombia es un país con "exceso de plata", pero que ha sido víctima de "bandidos" que se roban los recursos, impidiendo que el país se desarrolle como una potencia mundial. Por eso, una de sus promesas es que será "implacable" con aquellos que cometan crímenes graves, especialmente si hay evidencia en video, sin importar que sean menores de edad.

