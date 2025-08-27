Reconocido comediante pierde la vida en medio de un tiroteo; tenía 52 años

La industria del entretenimiento está de luto. Reggie Carroll, reconocido comediante estadounidense, murió a los 52 años luego de resultar herido durante un tiroteo en Burton Lane, Mississippi. Aunque recibió atención médica en el lugar y fue llevado de urgencia a un hospital, no logró sobrevivir a la gravedad de las heridas.

El hecho ocurrió el miércoles 20 de agosto, cuando el Departamento de Policía de Southaven recibió un llamado de emergencia por disparos en esa zona. Al llegar, los oficiales encontraron a un hombre herido que fue identificado como Reginald “Reggie” Carroll. De inmediato, tanto los agentes como el personal de emergencias intentaron estabilizarlo y posteriormente fue trasladado a un centro médico, pero finalmente falleció.

En un comunicado oficial, la policía de Southaven informó que un hombre fue detenido y señalado como el presunto responsable de la muerte del comediante. Las autoridades calificaron lo ocurrido como un “evento aislado”, aunque recalcaron que la investigación sigue en curso.

El sospechoso permanece bajo interrogatorio y, por el momento, las autoridades no han revelado más detalles sobre su identidad ni sobre lo que pudo motivar lo sucedido. “Nuestros pensamientos están con la familia del señor Carroll. Gracias a la comunidad por su paciencia y comprensión”, indicaron las autoridades en su mensaje.

¿Quién era Reggie Carroll?

Reggie Carroll era originario de Baltimore y se convirtió en una figura respetada dentro de la escena de la comedia en Estados Unidos. Su estilo directo, carismático y cargado de humor cotidiano lo llevó a presentarse en clubes de todo el país y a participar en importantes festivales.

Dentro de su trayectoria, fue parte de programas como Showtime at the Apollo, Knockout Kings of Comedy y la serie The Parkers, lo que consolidó su presencia en la televisión. Además, supo ganarse un espacio en las redes sociales, donde compartía rutinas y anécdotas que conectaban con un público cada vez más amplio.

La noticia de su muerte generó un profundo impacto en la comunidad artística y entre sus seguidores. Comediantes y fanáticos expresaron su tristeza a través de redes sociales, resaltando su talento y el legado que dejó en la comedia.

Uno de los mensajes más sentidos lo compartió el club Mobtown Comedy en Baltimore, que escribió: “Descansa en el poder. Gracias por ser uno de los OGs que nos apoyaron desde el principio. La familia Mobtown y la comunidad de comedia de Baltimore están muy entristecidos por la pérdida de uno de los grandes talentos de nuestra ciudad. Enviamos nuestras oraciones a la familia”.