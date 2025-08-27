En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en::
Tendencias:
VIDEO VIRAL
FESTIVAL POPULAR AL PAQUE 2025
LINK CLASES DE NATACIÓN CON COMPENSAR
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Reconocido comediante pierde la vida en medio de un tiroteo; tenía 52 años

Reconocido comediante pierde la vida en medio de un tiroteo; tenía 52 años

Aunque el comediante recibió atención médica de inmediato y fue llevado a un hospital, no logró sobrevivir debido a la gravedad de las heridas.

Publicidad

Publicidad

Publicidad