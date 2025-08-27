Vicente Fernández Jr. será papá otra vez pese a vasectomía: “Un milagro”

La familia Fernández vuelve a ser noticia. Esta vez no por conciertos, homenajes o polémicas, sino por un anuncio que sorprendió a todos los seguidores de la dinastía: Vicente Fernández Jr. y su esposa, Mariana González, confirmaron que están esperando a su primer hijo juntos.

El hijo del recordado “Charro de Huentitán” compartió la noticia a través de sus redes sociales, acompañado de un mensaje lleno de emoción y esperanza. La pareja publicó un video en el que se aprecia un ultrasonido en 3D, mostrando las primeras imágenes de la bebé que viene en camino.

“Queremos compartir con todos ustedes la inmensa felicidad que sentimos porque un hermoso milagro ha llegado a nuestras vidas”, escribió el cantante junto a Mariana. “Un ser que nos une aún más en este gran amor y que llena nuestro corazón de ilusión y esperanza. ¡Seremos padres!”.

Mariana González, conocida como la “Kim Kardashian mexicana” por su estilo y presencia en redes sociales, no ocultó la emoción al confirmar que ya superó el primer trimestre de embarazo.

“No podíamos aguantar más las ganas de compartirles nuestra alegría y mostrarles estas primeras imágenes de nuestra mayor bendición”, aseguró la empresaria e influencer.

A sus 40 años, Mariana combina su faceta como madre de dos hijos, fruto de una relación anterior, con su rol como pareja de Vicente Jr. Ahora suma una nueva etapa que ella misma describió como un regalo inesperado y lleno de amor.

La quinta hija de Vicente Fernández Jr.

Aunque para Mariana este será su tercer hijo, para Vicente Fernández Jr. la noticia significa convertirse en papá por quinta vez. El cantante ya tiene cuatro hijos de su matrimonio con Sissi Gallego Peniche: Vicente Fernández III, Ramón Fernández, Sissi Fernández y Fernanda Fernández.

Todos ellos han crecido de manera más discreta, alejados del brillo mediático que suele acompañar a la dinastía Fernández, aunque algunos han mostrado interés en la música, siguiendo la huella de su abuelo y su padre.

Ahora, con la llegada de la nueva integrante, Vicente Jr. suma un capítulo más a su vida personal, en un momento que él mismo ha calificado como “un milagro”.

Novia de Vicente Fernández Jr. reveló secreto de la parte intima del cantante /Foto: Instagram Manuela González

¿Falló la vasectomía de Vicente Fernández Jr.?

La noticia de este embarazo sorprendió porque el cantante había declarado en ocasiones anteriores que no planeaba tener más hijos, especialmente después de someterse a un procedimiento para no ser padre nuevamente. Sin embargo, la vida lo sorprendió, y él mismo reconoció en entrevistas recientes que la llegada de esta bebé es “una bendición inesperada”.

El detalle no ha hecho más que aumentar la emoción de la noticia, pues muchos de sus seguidores consideran que se trata de un verdadero milagro, tal como lo expresó la pareja en el comunicado oficial.