Esposa de Miguel Uribe reveló las últimas palabras del político con ella antes de fallecer

Este jueves 11 de septiembre se llevó a cabo un homenaje a Miguel Uribe, esto ocurrió en el lugar de los hechos. En una ceremonia llena de velas, flores, donde los familiares del excandidato presidencial recordaron de la mejor manera al exsenador.

Sumado a esto, la viuda de Miguel Uribe, María Claudia Tarazona expresó su intención de convertir el parque El Golfito, situado en el occidente de Bogotá, en un lugar de esperanza. "Mis hijos y yo queremos reivindicar que este lugar no sea recordado como el lugar donde mataron a Miguel, sino como el lugar donde lo recordemos más vivo que nunca."

Puedes leer: Conmovedora reflexión de Paola Turbay tras muerte de Miguel Uribe: "Me afecta"



De igual forma, Tarazona comentó recordó las últimas palabras que intercambió con Miguel Uribe el pasado 7 de junio, con una voz entrecortada. En este lugar, hicieron un acto de dignidad con: flores blancas, oraciones, canciones y palabras, para lograr que el recuerdo del exsenador se mantenga vivo.

¿Cuáles fueron las últimas palabras de Miguel Uribe?

María Claudia Tarazona durante este evento recordó que el 7 de junio quedó grabado como un día lleno de dolor para toda su familia, así mismo, comentó que todo inició de manera normal, donde Miguel Uribe se despidió de su familia antes de ir al evento público en la localidad de Fontibón.

"Miguel se despidió diciéndonos: 'Nos vemos más tarde, vamos a comernos una pizza'", recordó su esposa. Sin embargo, no llegó a imaginar que dichas palabras serían las últimas que escucharon de él y destacó que no creyó que sería la última vez que se vería con el excandidato presidencial.

Publicidad

Sumado a esto, explicó el vacío que dejó la muerte de Miguel donde destacó que: "Nunca más iba a volver a abrazar a su papá y a Delia, quien fue su madre. Nunca más Alejandro iba a volver a jugar con él".

Publicidad

Antes de este homenaje, Tarazona compartió un mensaje en sus redes sociales tras los tres meses del magnicidio: “Hoy se cumplen tres meses desde que atentaron contra la vida de Miguel Uribe. Tres meses desde que mi vida, la de las niñas y la de Alejandro cambió radicalmente para siempre”, destacó ella en su Instagram, así mismo, explicó que desde ese momento ocurrió un cambio para Colombia entera.

Sumado a esto, explicó que ahora Miguel Uribe se convirtió en un ser humano capaz de transformar todo lo que había a su alrededor. Sumado a esto explicó que él sigue presente en su día a día, y como la lucha que tuvo su esposo la apoya para ser un motor y una guía a otras personas.

Mira también: Emotivo momento de Miguel Uribe cantando: "Vámonos juntos y volemos hasta el cielo"