Revelan VIDEO de encuentro entre viuda de Miguel Uribe y María Fernanda Cabal en funeral

La controversia entre María Claudia Tarazona, viuda del asesinado senador Miguel Uribe Turbay, y la congresista del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, escaló con la difusión de un video que captura el instante exacto de su encuentro durante el funeral del político opositor.

El clip audiovisual revelado el 15 de septiembre de 2025, muestra un saludo que, lejos de ser un simple gesto de condolencia, se convirtió en el centro de una polémica nacional.

Las imágenes, que tienen una duración de 29 segundos, plasman el momento en que María Fernanda Cabal se acerca a saludar a Tarazona en el Salón Elíptico del Congreso, donde se realizaban las exequias de Miguel Uribe Turbay, fallecido el 11 de agosto de 2025 tras un ataque sicarial.

El video revela una breve conversación, de menos de un minuto, que culmina con un abrazo entre ambas mujeres, rodeadas de congresistas, familiares y personal de seguridad.

Particularmente, se observa a Tarazona señalando algo en la ropa de Cabal, y segundos después, la senadora entrega un objeto a una persona de su equipo antes de que se fundan en el abrazo.

La sonrisa de la viuda de Uribe Turbay es notable al inicio del intercambio, manteniéndose incluso cuando inician la conversación.

En efecto, se observa que María Claudia Tarazona le señaló a María Fernanda Cabal el micrófono que llevaba puesto cuando esta fue a saludarla.



La polémica se desató a partir de las declaraciones de María Claudia Tarazona a Noticias RCN, donde denunció un tenso episodio intimidatorio por parte de Cabal.

Tarazona relató que, al acercarse a Cabal en la cámara ardiente, fue advertida por una persona cercana de que la congresista portaba presuntamente un micrófono encendido en su camisa.

Al pedírsele a Cabal que se quitara el dispositivo, esta inicialmente lo negó, diciendo: "No, es que yo no tengo ningún micrófono". Sin embargo, después de que Tarazona se lo señalara, Cabal habría exclamado "¡Ay, no me he dado cuenta!" y se lo entregó a una asistente.

Lo más inquietante para Tarazona fueron las palabras que asegura haber escuchado a continuación.

Según su testimonio, María Fernanda Cabal la miró y le dijo: "Tú no conoces Colombia, tú no sabes cómo es este país, tú no sabes lo que aquí está pasando".

Tarazona interpretó esta frase como una amenaza velada, motivada por el temor de Cabal a que ella incursionara en la política o se postulara como candidata, especialmente en un momento de profundo duelo.

La viuda de Uribe Turbay manifestó haber respondido a Cabal, recordándole: "María Fernanda, tengo a mi esposo aquí atrás, está en un cajón. Me lo mataron. Me lo mataron por hacer política".

¿Qué dijo María Fernanda Cabal sobre la acusación de María Claudia Tarazona?

Ante las graves acusaciones, la senadora María Fernanda Cabal emitió un comunicado oficial y un video en sus redes sociales, negando categóricamente haber proferido amenazas.

Cabal explicó que llevaba un micrófono adherido a su camisa porque es una práctica habitual para atender a los medios de comunicación en comisiones y plenarias, y que había realizado una grabación previamente.

La senadora aseguró que su presencia en el Capitolio fue impulsada únicamente por consideración y respeto hacia la familia del fallecido Miguel Uribe Turbay, con quien mantenía una relación política que incluía "emulación" y puntos de acuerdo y desacuerdo.

Se mostró "muy extrañada" por las acusaciones de Tarazona y enfatizó que: "Ningún comentario que haya sido transmitido por la señora María Claudia provino de mí".

Para Cabal el saludo fue "amable y cordial". Concluyó su pronunciamiento recordando que: "Colombia me conoce y sabe que mi compromiso está en trabajar con honestidad por el país".

