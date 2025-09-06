En vivo
La Kalle  / Noticias  / Judiciales  / Filtran chats del celular de alias Harold; lo que hablaron sobre Miguel Uribe

Filtran chats del celular de alias Harold; lo que hablaron sobre Miguel Uribe

El análisis forense del teléfono de Harold Daniel Barragán Ovalle, alias Harold, se convirtió en la "prueba reina" que desentrañó los oscuros detalles de la planificación y ejecución del asesinato del precandidato.

Fotos: Caracol Noticias y redes de Miguel Uribe
Por: Luisa Fernanda Bejarano
|
Actualizado: septiembre 06, 2025 01:26 p. m.

