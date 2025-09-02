Aterrador nombre del grupo de Whatsapp donde se planeó muerte de Miguel Uribe

Este martes 2 de septiembre del 2025, se llevó a cabo la imputación de cargos en contra de Harold Barragán, quien es el séptimo detenido por el fallecimiento de Miguel Uribe. El juez 61 esta en la decisión si el joven de 26 años irá a una prisión mientras se lleva a cabo el proceso.

De acuerdo con la información de las autoridades, Harold Barragán integra una organización delictiva desde el 2023, en la cual tenía un rol de fabricación y tráfico de estupefacientes, adquisición de armas de fuego para su comercialización y la organización de varios homicidios.

El fiscal de caso encontró que Barragán pertenece a un grupo de WhatsApp llamado Plata o Plomo, el cual seria integrado por varios actores delictivos. Su líder es conocido como alias Mosco, además esta alias El Viejo, Elder Arteaga (El Costeño), entre otras personas.



“La organización criminal mencionada, conocida al interior de la misma estructura como Plata o Plomo, está compuesta por varios actores y su líder máximo es conocido como alias Mosco. Por debajo de él se encuentran varias personas como (...) Elder Arteaga”, destacó el fiscal durante la imputación de Harold Barragán.

Esta estructura criminal se encuentra operando desde el año 2023, teniendo su centro de operaciones en Bogotá. La finalidad de esta banda criminal sería el concierto para delinquir, fabricación y porte de armas, el uso de menores para cometer delitos y el homicidio selectivo.



¿Qué más se conoció del caso de Miguel Uribe?

Una vez se confirmó el fallecimiento de Miguel Uribe el 11 de agosto del 2025 en la fundación Santa Fe, después de estar luchando por más de dos meses en cuidados intensivos tras el atentado ocurrido el pasado 7 de junio en la localidad de Modelia.

Tras lo vivido, la esposa de Miguel Uribe, María Claudia Tarazona decidió viajar a Estados Unidos junto a sus hijos para llevar a cabo su correspondiente duelo y decidió pronunciarse en sus redes sociales tras lo vivido.

Publicidad

“Solo Dios sabe cuánto duele, hoy mi dolor es más profundo por cada una de ellas, las abrazo con el alma a esas mujeres que, como yo, tenemos que vivir el resto de nuestras vidas con el corazón desgarrado”, mencionó Tarazona en una publicación de Instagram e invitó a los colombianos a seguir luchando por la paz del país.

Publicidad

Mira también: Cae nuevo implicado en el magnicidio de Miguel Uribe: clave en la planeación del crimen