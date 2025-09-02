Medicina Legal ya entregó un primer resultado sobre la necropsia a Valeria Afanador, quien fue encontrada sin vida en la tarde del viernes 29 de agosto en el río Frío, a pocos metros del colegio Gimnasio Campestre Los Laureles, de donde desapareció desde el 12 de agosto cando estaba bajo cuidado y responsabilidad de la institución.

Y pese a que los expertos forenses determinaron que la niña perdió la vida producto de ahogamiento en las aguas de este río, los padres de la menor de edad no creen del todo la teoría de que su niña haya caído al agua de manera accidental en medio de su inocencia; pues consideran que pude haber manos criminales detrás de los hechos.

El señor Manuel Afanador, padre de la niña de 10 años, ha sido uno de los voceros de la familia y en diálogo con El Klub, de La Kalle, cuestionó enfáticamente los hechos que rodearon la desaparición y fallecimiento de Valeria, insistiendo en que la menor de edad no pudo haber salido del colegio por voluntad propia ya que , pese a su condición de Down siempre siguió instrucciones de no salir sin compañía.



En ese sentido insistió en que se debe llegar al fondo de la investigación para determinar qué ocurrió con su hija y por qué, según lo captado en videos, Valeria insistió tanto en cruzar la malla de seguridad hasta que ya no vuelve a ingresar a la institución.

De igual forma el papá de la menor de edad asegura que el comportamiento que observaron en el video "es completamente anormal en ella y algo le está llamando la atención desde afuera", por eso, como familia, no descartan que se trate de manos criminales y que alguien pudo haberla raptado y posteriormente arrojado al agua.

El señor Manuel también ofreció una entrevista a noticias Caracol y expresó que no lo convence del todo la hipótesis de una posible caída accidental, asegurando que su hija no acostumbraba a "ser exploradora", es decir, no acostumbraba a salir sola.

Valeria Afanador le tenía miedo al agua

En otro detalle más revelador el papá de Valeria Afanador contó que la niña era temerosa al agua, por lo que no cree que ella haya decidido por sí sola salir a explorar el río Frío donde fue encontrada sin vida.

Este detalle es el que más llama la atención en los padres de la niña quienes insisten que conocían tan bien a su hija que están seguros que si decidió cruzar la malla de árboles es porque alguien la estaba persuadiendo desde el otro lado.

"Sabemos que Valeria falleció ahogada, pero queremos saber qué pasó, si alguien la empujó, si alguien la ahogó, si hubo una tercera mano. Insistimos, la niña no salió sola del colegio", dijo Manuel.

Esta duda de los padres fue reafirmada por el abogado de la familia Afanador, Julián Quintana, quien revelí que en entrevistas forenses hechas a los padres de la niña, ambos coincidieron en que a su hija "no le gustaba el agua" y que "no era exploradora".

"La niña no salía de un espacio seguro sin autorización de los adultos. Y como bien todo el país lo vio en los videos, parece ser que hay una tercera persona detrás de esa reja que le insinúa que salga. Por eso hoy la Fiscalía, sin duda alguna, nos da un resultado científico que es objetivo, pero eso no quiere decir que no haya un homicidio y no quiere decir que no exista violencia porque con el solo empujón de una persona hay un riesgo sabiendo que no sabe nadar, eso ya es relevante para el derecho penal", señaló el apoderado legal de la familia de Valeria para este caso.

