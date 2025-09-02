En vivo
Valeria Afanador le tenía miedo al agua; revelador detalle pone en duda posible accidente

El señor Manuel Afanador puso en duda que su hija Valeria haya caído por sí sola al río y reveló un detalle de la menor de edad que los lleva a dudar de que el caso sea un accidente.

Valeria Afanador, niña fallecida tras desaparecer de su colegio en Cajicá
Valeria Afanador, niña fallecida tras desaparecer de su colegio en Cajicá
/ FOTO: Compuesta - Gimnasio Campestre Los Laureles - Cartel de búsqueda en Redes sociales
Por: Liliana Pinzón Garzón
|
Actualizado: septiembre 02, 2025 09:30 a. m.

