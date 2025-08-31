Primeras imágenes del sepelio de Valeria Afanador; doloroso último adiós en Cajicá

La mañana del domingo 31 de agosto de 2025, Cajicá despertó con un homenaje que reunió a decenas de personas en las calles. La comunidad, convocada por la Alcaldía y por la familia Afanador Cárdenas, acompañó la multitudinaria caravana organizada para despedir a Valeria Afanador, la niña de 10 años cuyo nombre ya se convirtió en símbolo de unidad en el municipio.

Desde las primeras horas del día, familias enteras comenzaron a llegar con globos de colores, camisetas llamativas y mensajes de apoyo para los padres de la menor. La cita se había fijado en la glorieta frente a Centro Chía, punto de inicio del recorrido que partió a las 8:30 a. m. La caravana se abrió paso por varias vías del municipio y avanzó hasta el Club Edad de Oro, lugar donde se programó la velación.

El ambiente estuvo cargado de emotividad. A la cabeza de la marcha iba la carroza fúnebre, adornada con una cinta blanca que llevaba el nombre completo de Valeria Afanador Cárdenas. Detrás, se veían carros de los Bomberos, vehículos de la Defensa Civil, motos, bicicletas y decenas de carros particulares. También hubo quienes caminaron con globos en alto, generando un paisaje colorido que, más que de tristeza, buscaba resaltar la vida y la memoria de la niña.

Tal como pidió la familia en el comunicado oficial, no se trató de un homenaje en silencio. Todo lo contrario: la caravana fue un acto lleno de energía, con cantos, mensajes y expresiones de cariño. El llamado era a que nadie vistiera de negro, sino que usara tonos vivos para darle un adiós diferente a Valeria.

La llegada al Club Edad de Oro estuvo acompañada de una calle de honor que conmovió a todos. El féretro fue recibido en la capilla en medio de aplausos y lágrimas. Allí esperaban familiares, amigos, vecinos y representantes de la comunidad educativa del Gimnasio Campestre Los Laureles Bilingüe, colegio donde estudiaba Valeria.

En varias fotografías que ya circulan en redes sociales se aprecia al padre de Valeria abrazando a integrantes de la Cruz Roja, quienes hicieron parte de los operativos de búsqueda. La madre, visiblemente afectada, también estuvo presente, aunque no entregó declaraciones.

Publicidad

Puedes leer: Detalle sobre hallazgo del cuerpo de Valeria Afanador, ¿llevaba su uniforme?



Primeras imágenes del ataúd y el sepelio de Valeria Afanador

Las primeras fotografías compartidas desde Cajicá muestran el ataúd de Valeria Afanador rodeado de flores y globos de colores, tal como lo pidió la familia. En la iglesia Inmaculada Concepción, donde se llevará a cabo el sepelio, se espera la llegada de más ciudadanos que desean dar el último adiós. Las imágenes reflejan la magnitud del homenaje: un pueblo entero rindiendo tributo a la memoria de la niña que conmovió a todo el país.

#Colombia | Así se encuentra el Club Edad de Oro en Cajicá, donde se lleva a cabo la velación de Valeria Afanador, la niña de diez años que después de unas semanas desaparecida fue encontrada sin vida en el cauce de un río en extrañas condiciones.



Al lugar llegaron muchas… pic.twitter.com/vwzeLDH3dW — EL MERIDIANO (@elmeridiano_co) August 31, 2025

Publicidad