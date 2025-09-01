En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en::
Tendencias:
VIDEO VIRAL
LINK DE TRASLADOS PARA COLEGIOS
CASO VALERIA AFANADOR
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Judiciales  / Revelan el día en que habría fallecido Valeria Afanador y los rastros hallados en su cuerpo

Revelan el día en que habría fallecido Valeria Afanador y los rastros hallados en su cuerpo

Medicina Legal reveló el día en el que Valeria Afanador habría muerto tras su desaparición. El informe detalla rastros hallados en su cuerpo y precisa la línea de tiempo del caso.

Publicidad

Publicidad

Publicidad