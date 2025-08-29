Aparece la persona que encontró a Valeria Afanador sin vida; no fueron investigadores

La desaparición de Valeria Afanador, la niña de 10 años reportada como desaparecida desde hace 18 días en Cajicá, Cundinamarca, terminó de la peor manera. Este viernes 29 de agosto, el gobernador del departamento, Jorge Emilio Rey, confirmó a través de sus redes sociales que el cuerpo sin vida de la menor fue hallado en inmediaciones del río Frío, hecho que mantiene consternada a toda la comunidad.

En entrevista con Blu Radio, el mandatario entregó más detalles del hallazgo y explicó que, pese a que el área ya había sido objeto de búsquedas exhaustivas desde el primer día, el cuerpo apareció en una zona cercana al punto inicial de la investigación.



“El reporte preliminar que tenemos es que la niña estaba flotando en el río. Es una circunstancia lamentable, porque se trata de un sitio muy próximo al lugar donde comenzó la búsqueda. Resulta difícil entender cómo pudo estar allí tanto tiempo sin ser observada”, aseguró Rey en la emisora.

Valeria Afanador fue encontrada sin vida /Foto: redes sociales

¿QUIÉN ENCONTRÓ EL CUERPO DE VALERIA AFANADOR?

El hallazgo se produjo luego de que un campesino de la zona alertara a las autoridades al notar la presencia de un cuerpo en el afluente. De inmediato, el CTI de la Fiscalía y demás organismos de investigación se desplazaron al sitio para confirmar la identidad y adelantar el levantamiento.

Las autoridades, que ya habían desplegado operativos con Policía, Ejército, Defensa Civil y bomberos durante las jornadas anteriores, se enfrentan ahora al reto de esclarecer qué ocurrió realmente con la niña y cómo llegó su cuerpo hasta ese punto del río.

El gobernador recordó que desde el primer momento se realizaron recorridos e inspecciones en el área del hallazgo, lo que genera aún más dudas sobre las circunstancias del caso. La Fiscalía avanza en los actos urgentes y en las indagaciones que permitan determinar si se trató de un accidente, un homicidio o si hubo otro tipo de intervención en la desaparición.

La expectativa está puesta en los resultados de la necropsia, que será clave para aclarar las causas de la muerte y despejar las incógnitas que rodean la desaparición de la pequeña. Por ahora, lo único confirmado es que el cuerpo fue hallado flotando en el río Frío, tras casi tres semanas de una intensa búsqueda que movilizó a toda la región.