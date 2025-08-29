En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en::
Tendencias:
VIDEO VIRAL
APARECE SIN VIDA VALERIA AFANADOR
DAYRO MORENO VUELVE A LA SELECCIÓN
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Judiciales  / Aparece la persona que encontró a Valeria Afanador sin vida; no fueron investigadores

Aparece la persona que encontró a Valeria Afanador sin vida; no fueron investigadores

El cuerpo de Valeria Afanador fue hallado en Cajicá, no por los equipos de búsqueda oficiales. El hecho genera indignación y refuerza la hipótesis de que la niña pudo haber sido movida.

¿Quién encontró el cuerpo sin vida de Valeria Afanador en Cajicá?
¿Quién encontró el cuerpo sin vida de Valeria Afanador en Cajicá?
/Foto: redes sociales /Bomberos Cajicá
Por: Carolina Montenegro
|
Actualizado: agosto 29, 2025 05:33 p. m.

Publicidad

Publicidad

Publicidad