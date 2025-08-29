Así fue encontrado el cuerpo de Valeria Afanador: muy cerca al lugar de desaparición

Después de 18 días de incertidumbre y búsqueda incansable, la comunidad de Cajicá recibió la noticia que nadie quería escuchar: Valeria Afanador, la niña de 10 años que estaba desaparecida desde el 12 de agosto fue hallada sin vida en una zona cercana al río Frío.

El hallazgo se produjo en un terreno adyacente al afluente, donde desde el primer día de la desaparición se habían adelantado inspecciones y recorridos. Sin embargo, quienes participaron en esas jornadas de rastreo aseguran que resulta poco probable que el cuerpo hubiese permanecido allí desde el inicio de la búsqueda, lo que genera dudas y deja abiertas varias preguntas sobre las circunstancias en las que fue encontrada.

Valeria Afanador, Colegio Gimnasio Campestre Los Laureles Bilingüe Foto tomada de redes sociales y del Colegio Gimnasio Campestre Los Laureles Bilingüe

El caso de Valeria mantuvo en vilo a todo Cundinamarca. El 12 de agosto fue vista por última vez y, desde entonces, familiares, autoridades y voluntarios iniciaron un despliegue que incluyó patrullajes, volantes, cadenas de oración y amplios operativos en el municipio y sus alrededores.

La angustia crecía con el paso de los días. Cada pista falsa generaba más incertidumbre, y cada jornada de búsqueda terminaba sin resultados. Aun así, la comunidad no bajó la guardia, y el caso se volvió tendencia en redes sociales, donde cientos de personas compartían mensajes pidiendo su regreso a casa.

El Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía confirmó que el cuerpo de Valeria fue encontrado en una zona rural aledaña al río Frío, en Cajicá. El operativo fue acompañado por la Policía y personal de socorro, quienes realizaron el levantamiento y posterior traslado del cuerpo para los análisis correspondientes.

El gobernador Rey Ángel aseguró que resulta extraño que el cuerpo de Valeria estuviera en una zona ya inspeccionada y recalcó que la muerte de la niña “no quedará en la impunidad”. También envió un mensaje de solidaridad a sus padres y hermanitos.

Astrid Eliana Cáceres Cárdenas, directora del ICBF, confirmó la noticia en X y lamentó lo sucedido: “Bella Valeria, tu búsqueda terminó y el dolor empieza para los que esperanzados te pensamos jugando, paz en tu familia”.