Aparece dibujo de Valeria Afanador antes de desaparecer; hay una pista clave

Continúa la búsqueda de la joven, Valeria Afanador después de su desaparición el pasado 12 de agosto cuando se encontraba en su colegio, el cual se encuentra ubicado en el municipio de Cajicá, en Cundinamarca. Sin embargo, pese a las averiguaciones no se han encontrado detalles de su paradero, pero se conoció una pista que ayudará a la investigación.

En las últimas horas se conoció por parte de Noticias RCN, un extraño dibujo realizado por Valeria Afanador el cual fue realizado días previos de su desaparición. Pese a que el dibujo no tiene relación con la profesora de la institución, sino que se trata de uno realizado en la parte trasera de una hoja.



Recordemos que una de las principales sospechosas por las autoridades se trata de una docente de esta, sin embargo, fue esta misma quien entregó el detalle relacionado con el dibujo, el cual se encontraba dentro de otras actividades realizadas por la misma niña en días previos.

Dibujo de Valeria Afanador días antes de desaparecer Foto tomada de Noticias RCN

El dibujo muestra a una persona con un rostro sonriente en la parte superior derecha, mientras que en la zona inferior hay otro rostro, en donde las autoridades no han logrado comprender si se trata de otra persona o un animal. El medio en cuestión afirmó que la hoja hace parte de la investigación, debido a que esta puede tratarse de la incitación de un tercero.

¿Cómo va el caso de Valeria Afanador?

Valeria Afanador fue vista por última vez en el colegio a las 10:30 de la mañana en el colegio Gimnasio Campestre Los Laureles Bilingüe, donde las cámaras de la institución muestran a la chica a las cercanías de un arbusto cerca con el límite del río Frío, sin embargo, no se ha conocido más reporte de esta.

Por lo pronto, se conoció que hay un trabajo en conjunto con los Bomberos de Cundinamarca, la Policía, el Ejército y la administración del municipio, esto sumado a la circular amarilla que envió la interpol, la cual solicite apoyó internacional para encontrar a Valeria Afanador, para eso se facilitó la publicó de sus fotografías a nivel internacional.

La circular fue expedida a los 8 días del reporte de la desaparición de la niña de 10 años en el municipio de Cajicá, donde las autoridades se encuentran realizando investigaciones por cielo y tierra para encontrar más rastros de la menor de edad, en donde se puede evidenciar la descripción física sobre esta es que Valeria es que mide 1,23 metros, pesa 23 kilogramos, tiene cabello negro y el color de ojos de la niña es castaño oscuro.

En medio de esta búsqueda las autoridades ya comenzaron suponer que este caso se debe a un secuestro, dado que tras una investigación del 95% río Frío no se encontró rastro de la chica.

