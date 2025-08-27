En vivo
Exigencia a la rectora del colegio de Valeria Afanador la pone a jaque: "Ella lo va a negar"

La desaparición de Valeria Afanador sigue generando presión sobre las autoridades, en medio de exigencias y cuestionamientos hacia la rectora del colegio donde estudiaba la niña.

