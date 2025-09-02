¿Valeria Afanador fue empujada al río? Declaración de su papá despierta sospechas

Los papás de Valeria Afanador no salen del dolor por la pérdida de su hijita de 10 años que fue encontrada sin vida luego de 18 días de haberse reportado su desaparición, en medio de una extraña maniobra para salir del colegio sin que las directivas se percataran.

Y aunque Medicina Legal ya emitió un primer dictamen que da cuenta de las causas de fallecimiento producto de un ahogamiento, los progenitores de la niña insisten en que se investigue más a fondo para encontrar la verdad de cómo ocurrieron los hechos que hoy enlutan no solo a su familia sino a todo el país.

Es por esto que el señor Manuel Afanador, papá de la niña, no ha dudado en pronunciarse en medios de comunicación para expresar su incredulidad frente a la hipótesis de muerte accidental y exigir que se determine si hubo manos criminales detrás del ahogamiento de su pequeña.



Valeria Afanador pudo haber sido empujado al río

Y fue ne diálogo con el programa El Klub, de La Kalle, que el progenitor de Valeria aclaró que el informe de Medicina Legal es solo un dictamen preliminar que aún no da certeza de qué ocurrió en este caso.



Pues si bien el señor Manuel expresa ser respetuoso de dictamen, que habla de ahogamiento como causa de muerte, insiste en que esto no quiere decir que la niña falleció producto de un accidente.

"Acá no para nada; el dictamen no indica que la investigación para. Se siguen manejando varias hipótesis para llegar a la verdad", expresó el progenitor de la menor de edad.

Pues en su llamado es insistente en que luego de determinar la causa de fallecimiento, los expertos deben establecer bajo qué circunstancias se dio el ahogamiento de la menor de edad y si alguien la arrojó o la empujó intencionalmente a las aguas.

"Hay que llegar a determinar realmente qué fue lo que pasó y qué o quiénes causaron su ahogamiento", dijo el papá de Valeria al cuestionar una serie de detalles que lo hacen dudar de una caída accidental.

Entre sus dudas está el hecho de que el cuerpito de la menor de edad apareció en un lugar que ya había sido inspeccionado por bomberos, rescatistas y hasta por él mismo quien se sumergió en las aguas tan pronto se reportó la desaparición.

Por eso no se conforma con el primer dictamen e insiste en recibir mayores resultados de investigadores para esclarecer todo lo ocurrido frente a este caso que causa consternación.