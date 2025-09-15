María Claudia Tarazona revela por qué no quiso a Petro en velorio de su esposo: "Descarado"

El país todavía recuerda con impacto la noticia de la muerte de Miguel Uribe Turbay, senador y precandidato presidencial, ocurrida el 11 de agosto de 2025. Su fallecimiento fue la consecuencia de un atentado que sufrió dos meses antes en Bogotá y que lo dejó en una condición crítica hasta sus últimos días. María Claudia Tarazona rompió en silencio en una entrevista.

El 7 de junio de 2025, mientras participaba en un acto político en el barrio Modelia, en Fontibón, Miguel Uribe fue víctima de un ataque que lo dejó gravemente herido. Recibió impactos en la cabeza y en una pierna, lo que obligó a su traslado inmediato a la Fundación Clínica Santa Fe. Desde ese momento permaneció en cuidados intensivos, rodeado por su familia y con un país pendiente de su evolución.

Pese al esfuerzo del personal médico y a las cadenas de oración que se organizaron en distintas regiones, el senador no logró recuperarse. El 11 de agosto de 2025 se confirmó oficialmente su fallecimiento, una noticia que sacudió al mundo político y a la ciudadanía en general.

La despedida de Miguel Uribe Turbay estuvo marcada por el dolor, pero también por los homenajes que reflejaron la importancia de su figura. Su cuerpo fue llevado al Salón Elíptico del Congreso, donde recibió honores y fue despedido por colegas, dirigentes políticos y ciudadanos que asistieron a rendirle tributo.

Publicidad

Posteriormente, se realizó una misa en la Catedral Primada de Bogotá, un acto solemne que reunió a cientos de personas, entre ellas familiares, amigos cercanos, figuras de la política y representantes de distintos sectores sociales y religiosos.

Inocente expresión del hijo de Miguel Uribe /Foto: Facebook Miguel Uribe / Congreso

Publicidad

María Claudia Tarazona revela por qué no quiso a Petro en velorio de su esposo

La viuda del senador, María Claudia Tarazona, rompió el silencio sobre un episodio que generó comentarios: la ausencia de Gustavo Petro y miembros de su gabinete en el velorio. En entrevista con Noticias RCN, contó cómo tomó la decisión y fue contundente en sus palabras.

Tarazona aseguró que pidió expresamente evitar la presencia del presidente en la Catedral. Según relató, recibió información de que la vicepresidenta o alguien del Gobierno podría asistir, y de inmediato buscó la manera de impedirlo. “Si el señor presidente o la señora vicepresidenta llegaban a la Catedral, yo iba a coger el micrófono y pedirles que se salieran”, dijo con firmeza.

La viuda explicó que no estaba dispuesta a permitir que ese momento íntimo se mezclara con la presencia de funcionarios del actual Gobierno: “No quiero la compañía de Petro ni de ninguno de sus aliados en la Catedral de un ser tan magnífico como Miguel, con gente tan deshonrosa como ellos, no iba a pasar, y no lo permití”, aseguró.

Puedes leer: Esposa de Miguel Uribe reveló las últimas palabras del político con ella antes de fallecer

En medio de su relato, lanzó un dardo directo al presidente: “Descarado, sin duda”, lo calificó, y agregó después “atrevido”. Con esas palabras dejó claro lo que piensa y lo que le diría de frente si tuviera la oportunidad.

Tarazona también contó que no tomó sola la decisión. Su suegro, Miguel Uribe Londoño, la respaldó completamente: “Miguel papá estuvo de acuerdo, me dio la mano, me apoyó, y me dijo: ‘Lo hacemos juntos, lo hacemos bien’”.

Publicidad

Puedes ver: Viuda de Miguel Uribe reveló que Cabal la amenazó en plena cámara ardiente de su esposo