Amaranta Hank da detalles de cercanía con Gustavo Petro: "Hace mucho tiempo"

Alejandra Omaña, conocida en el ámbito del entretenimiento como Amaranta Hank, está decidida a sacudir el Capitolio Nacional. Su incursión en la política, como precandidata del Polo Democrático en la consulta del Pacto Histórico del 26 de octubre, no solo trae consigo una propuesta de transformación, sino también revelaciones sobre el entramado de sus relaciones personales y la cruda hipocresía que, según ella, caracteriza a buena parte de la clase política colombiana.

Amaranta no teme que su pasado la perjudique; por el contrario, cree que "la va a beneficiar" porque está hablando "desde mi historia de vida también", una causa que no "se inventó" o "se robó", sino que "yo misma he vivido".

Una de las revelaciones más sorprendentes de su entrevista en El Klub de La Kalle fue la confirmación de una amistad con el presidente Gustavo Petro que data de "hace varios años".

Amaranta compartió que lo admira desde la campaña pasada desde el 2018 y lo considera el único político que ha tenido la valentía de hablar públicamente de esto, refiriéndose a las actividades sexuales pagas.

Amaranta Hank, excreadora de contenido Foto: La Kalle

Esta conexión es significativa, ya que contrasta drásticamente con la actitud de muchos otros en el poder. Según Amaranta, al reunirse con "congresistas y un montón de gente", observa un "morbo" y un "encanto" por el tema, llegando incluso a que le cuenten sus fetiches, le pidan que les presente amigas o los invite a sus fiestas.

Sin embargo, a pesar de este interés privado, en la esfera pública no hay nada sobre en un proyecto de ley para abordar la realidad de la industria.

Amaranta Hank ha enfrentado "amores y odios" con la industria web. Aunque durante mucho tiempo trabajó con ellos dictando capacitaciones, por "ética" renunció a esos ingresos para evitar "conflicto de intereses" y concentrarse en su activismo.

Su historia de vida, lejos de ser un impedimento, es su mayor activo político. Amaranta argumenta que puede hablar desde la experiencia vivida, no desde una abstracción.

Su pregunta retórica, "¿por qué no una actriz una exactriz porno en el Congreso?", encapsula su desafío a las convenciones y su compromiso con una comunidad históricamente marginada que, según ella, abarca unas "500,000 mujeres en el país" que necesitan derechos.

