Él era Charlie Kirk el activista y aliado de Trump que murió tras disparo letal

Charlie Kirk, activista conservador y aliado cercano de Donald Trump, falleció tras ser baleado este miércoles durante un evento en la Universidad del Valle de Utah. Su muerte conmocionó al mundo político y mediático estadounidense, donde era conocido por su papel como líder juvenil del movimiento conservador y por su estrecha relación con el expresidente.

Charlie Kirk emergió durante la primera campaña presidencial de Donald Trump como una de las voces definitorias de los jóvenes conservadores en Estados Unidos. En 2012 fundó Turning Point USA, que se describe como “la organización de activismo juvenil conservador más grande y de más rápido crecimiento en el país”.

Frecuentemente aparecía en cadenas de televisión por cable, incluidas Fox News, para comentar sobre temas de actualidad como los archivos de Epstein, la administración Trump y la libertad de expresión. Además, era director ejecutivo de Turning Point Action, una filial de la organización dedicada a la defensa política.



Kirk también se destacó como conductor del popular pódcast “The Charlie Kirk Show” y autor de tres libros, entre ellos The MAGA Doctrine: The Only Ideas that Will Win the Future, donde exponía su visión sobre las estrategias políticas que podrían marcar el futuro de EE. UU.

El ataque ocurrió durante la primera parada de la gira de Turning Point USA, llamada “The American Comeback Tour”. Se esperaba que Kirk visitara varios campus universitarios para debatir con estudiantes en un segmento conocido como “Prove Me Wrong Table”.

El hecho dejó a estudiantes y asistentes en estado de shock, y la universidad suspendió clases y desalojó el campus mientras las autoridades iniciaban la investigación.

¿Por qué Charlie Kirk era aliado de Donald Trump?

Charlie Kirk y su organización jugaron un papel clave en la movilización del voto joven durante las elecciones de 2024. Trump destacó su influencia:

“Gané a los jóvenes por 37 %. Ningún republicano lo había logrado y yo gané por 37 %. Y Charlie Kirk lo dirá: TikTok ayudó, pero Charlie Kirk también ayudó”. Durante el primer mandato de Trump, Kirk cultivó estrechos lazos con el expresidente y su familia. Más recientemente, estuvo en la Oficina Oval en mayo durante la ceremonia de juramentación de la jueza Jeanine Pirro.

En un mitin previo a la investidura, Trump destacó la labor de Kirk con los jóvenes:

“Quiero agradecerle a Charlie. Charlie es fantástico. Este tipo… No crean eso de que los jóvenes son liberales. No lo son. Tal vez lo fueron, pero ya no lo son”.

El activista se convirtió en un referente del activismo conservador juvenil, y su influencia trascendió debates universitarios, redes sociales y eventos políticos a nivel nacional.

