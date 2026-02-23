Diana Ospina habría enviado preocupante mensaje que daría giro a su caso: "Voy en camino"

Diana Ospina había estado en un bar en Chapinero y salió cerca de las 2:40 de la madrugada, acompañada por una amiga. Ambas caminaron tomadas del brazo por la misma calle del establecimiento, sin que nadie más las siguiera o las acompañara.

El video de cámaras de seguridad muestra ese recorrido con claridad: solo iban ellas dos, hablando entre sí, avanzando hacia la esquina donde normalmente se detienen los vehículos para recoger pasajeros.

Al llegar al punto donde suelen parar los taxis, la escena se separa en dos. El servicio de transporte solicitado por la amiga fue el primero en llegar. En las imágenes se observa cómo ella sostiene su celular, sube al carro y, antes de irse, abraza a Diana. Luego el vehículo arranca y Diana queda sola, mirando su teléfono como si revisara una aplicación de transporte.



Durante unos segundos, se ve a Diana caminar hacia el sur por la misma vía. Da unos pasos más y se acerca a un taxi que pasa en ese momento. Según el registro, intercambia un par de palabras con el conductor y sube al asiento trasero. El carro arranca de inmediato. Ese es el último momento en el que se le ve con vida en video.

Antes de abordar ese taxi, Diana alcanzó a hacer algo que hoy es clave: tomó una fotografía del vehículo que había recogido a su amiga. Para su entorno, ese gesto fue una forma de protección, una señal de que estaba pendiente del recorrido de su acompañante y quería tener un registro de seguridad. Sin embargo, cuando ella finalmente tomó su propio transporte, ya no había nadie más con ella.

Últimos pasos de Diana Ospina tras salir de Theatron /Foto: redes sociales

Desde ese instante, su rastro se perdió. Sus allegados aseguran que, minutos después, dejaron de recibir respuestas por WhatsApp. También se reportaron movimientos extraños: mensajes borrados, transacciones que no coinciden con sus rutinas y una publicación en redes sociales que apareció y desapareció en cuestión de minutos.

Esa historia publicada en su cuenta fue la que terminó de encender las alarmas. Algunos conocidos alcanzaron a verla antes de que fuera eliminada. Aunque el contenido parecía un aviso normal, para su círculo cercano resultó inquietante por el momento en que apareció y por la forma en que fue retirada poco después.

Mientras las autoridades revisan los videos y rastrean los datos del taxi, su familia insiste en que esa publicación no fue hecha por ella. La sospecha se basa en que, horas antes, Diana había enviado mensajes diciendo que estaba por llegar a casa y que ya iba en camino.

La publicación que apareció en su cuenta

Horas después de su desaparición, en el perfil de Instagram de Diana Ospina apareció un mensaje que varios amigos alcanzaron a leer antes de que fuera eliminado. El texto decía exactamente:

“Buenas tardes. El día de ayer perdí mi teléfono olvidándolo en un Uber. Por favor, no contestar llamadas o mensajes. Voy en camino para Claro por mi sim card y me comunico. Mil gracias por estar atentos”.

Aunque el contenido no parecía extraño a simple vista, su círculo cercano asegura que ella no lo escribió. Para ellos, el detalle más inquietante fue que el mensaje apareció cuando ya no se tenía contacto con Diana y desapareció pocos minutos después, lo que refuerza la idea de que alguien más habría tenido acceso a su cuenta en ese momento.