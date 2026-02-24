Primeras palabras de Diana Ospina tras paseo millonario; reveló detalles

“Lo que corrí”. Con esas palabras, Diana Ospina resumió el drama que vivió durante casi 19 horas tras ser víctima de un secuestro bajo la modalidad conocida como paseo millonario en Bogotá.La mujer reapareció en la noche del lunes 23 de febrero en el CAI Mirador, ubicado en la vía que comunica a la capital con el municipio de Choachí. Hasta allí llegó por sus propios medios, desorientada y visiblemente agotada, luego de haber sido abandonada por sus captores en una zona cercana.

El reencuentro

Las primeras imágenes de Ospina a salvo fueron divulgadas por varios medios, entre ellos Noticias Caracol. En el video se le observa abrazando a sus familiares, con una botella de agua en la mano y evidentes señales de cansancio, pero aliviada por haber recuperado la libertad.El periodista Melquisedec Torres registró el momento del reencuentro. En la grabación se escucha a la mujer decir: “Lo que corrí”, dando a entender que tuvo que desplazarse durante un largo trayecto para pedir ayuda. Esa frase se convirtió en una de las primeras pistas sobre lo ocurrido después de que fuera abandonada.El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, confirmó en su cuenta de X que la mujer llegó al CAI y que la Policía Metropolitana activó de inmediato el protocolo para reunirla con su familia. También aseguró que la investigación avanza para judicializar a los responsables.

Lo que se sabe del caso

Ospina había sido vista por última vez en la madrugada del domingo, tras salir de la discoteca Theatron, en la localidad de Chapinero. Cámaras de seguridad muestran que abandonó el establecimiento hacia las 2:44 a. m. y posteriormente abordó un taxi.Videos conocidos posteriormente evidencian que alcanzó a llegar frente a su vivienda; sin embargo, antes de descender del vehículo fue interceptada por dos hombres que se subieron al taxi. Las autoridades investigan si el conductor habría actuado en complicidad, lo que refuerza la hipótesis del paseo millonario.Durante el tiempo que estuvo retenida, se registraron millonarios retiros de sus cuentas bancarias y, según su familia, también se borraron publicaciones de su teléfono celular. Además, denunciaron llamadas de carácter extorsivo mientras desconocían su paradero.

Investigación en curso

El mandatario capitalino indicó que la mujer se encuentra en aparente buen estado de salud y ya está con sus familiares. Entretanto, la Fiscalía General de la Nación avanza en la recopilación de pruebas, análisis de videos y rastreo de movimientos financieros para identificar a los responsables.Las declaraciones de Ospina, especialmente el hecho de que tuvo que correr tras ser abandonada en una zona apartada, serán clave para reconstruir las últimas horas del secuestro y establecer el punto exacto donde fue dejada.Mientras continúan las indagaciones, el caso vuelve a poner en evidencia la persistencia del paseo millonario en la capital y la necesidad de reforzar los controles frente a esta modalidad delictiva.