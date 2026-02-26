Abogado de Diana Ospina da detalles de quienes serían los responsables del paseo millonario

El caso de Diana Ospina sigue revelando nuevos detalles, en esta ocasión por lo que comentó su abogado, Andrés Felipe Pérez, quien entregó nuevos detalles sobre esta situación y explicó que este hecho no fue un hecho aislado, sino la operación coordinada de una estructura criminal especializada que ya tendría experiencia en este tipo de delitos.

Recordemos que la ciudadana fue víctima de un violento secuestro y robo bajo la modalidad de "paseo millonario" en Bogotá después de que salió de un Theatron en el sector de Chapinero tras abordar un taxi cuyas placas eran ESN 170 y este siguió el recorrido normal hasta Engativa.

No obstante, el abogado de Diana Ospina detalló que el vehículo era seguido de cerca por un segundo taxi y en un punto el vehículo fue abordado por otras dos personas que se trasladaban en ese segundo vehículo, dando inicio a lo que el defensor calificó como un "suplicio".



Por otro lado, este comentó que durante la retención, su defendida fue obligada a realizar retiros de dinero en diversos cajeros automáticos ubicados en el sur de la capital, bajo constantes intimidaciones verbales, amenazas y actos violentos que han dejado un profundo impacto emocional en ella.

¿Qué más reveló el abogado de Diana Ospina sobre este caso?

Sin embargo, Peláez mencionó que los atacantes forman parte de una organización delictiva con un patrón de conducta definido. "Estamos convencidos de que esta es una estructura criminal. En apariencia no era la primera vez que lo hacían", señaló el jurista en los medios de comunicación.

Así mismo, invitó a la Fiscalía General de la Nación a verificar si los implicados poseen antecedentes por delitos similares en otros escenarios de Bogotá. De igual forma, comentó que hay una línea de investigación que involucra la administración de los vehículos, mencionando que puede haber un presunto "subarriendo" del taxi involucrado.

Peláez enfatizó que la conexión entre los dos automóviles y la responsabilidad de los conductores es una pieza crucial del "rompecabezas" que la Fiscalía está armando para desarticular esta red. Pese a esto, el defensor destacó que lo primordial fue el hallazgo de Diana con vida y en buenas condiciones físicas.

También comentó que desde su regreso a casa, su defendida mostró una total disposición para colaborar con las autoridades en los actos urgentes y ya fue valorada por especialistas además de entregar datos fundamentales en los trámites investigativos para dar con el paradero de los cinco implicados que se estima participaron en el crimen.

