Erupción de volcán desata emergencia y evacuaciones en el Urabá antioqueño

Evacuación preventiva en el Urabá antioqueño luego de la repentina erupción de un volcán de lodo en el municipio de San Juan de Urabá.

La emergencia se registró en horas de la tarde y causó alarma entre los habitantes, quienes observaron una intensa columna de fuego y material expulsado desde un punto cercano a la planta de tratamiento del acueducto municipal.

Los primeros reportes indican que el fenómeno ocurrió en un diapiro, una formación conocida como volcán de lodo, que liberó gases y material caliente hacia la superficie.

La escena fue captada en varios videos ciudadanos que rápidamente se difundieron en redes sociales, donde se aprecia cómo el cielo se iluminó y la erupción pudo verse desde sectores vecinos.



Evacuación por erupción de volcán en el Uraba antioqueño

Ante la situación, el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres y el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Antioquia activaron protocolos de atención. Como medida preventiva, se ordenó la evacuación de las personas que se encontraban en áreas cercanas al punto de la erupción, con el fin de reducir cualquier riesgo asociado al calor, el humo y la posible caída de material.

De acuerdo con los organismos de socorro, hasta el momento no se reportan personas lesionadas. Sin embargo, se presume que la erupción ocasionó un incendio de cobertura vegetal en la zona aledaña, lo que obligó a un despliegue de unidades para controlar el avance de las llamas y verificar que no se extiendan hacia viviendas o infraestructura cercana.

Las autoridades también hicieron un llamado a evitar el tránsito por la vía que comunica a San Juan de Urabá con el corregimiento de San Juancito.

En imágenes compartidas por habitantes se observan grietas en algunos tramos, por lo que se decidió restringir el paso mientras se realizan inspecciones técnicas. El objetivo es garantizar que la carretera se encuentre en condiciones seguras antes de permitir nuevamente la circulación de vehículos.

El Dagran informó que este tipo de volcanes de lodo no son extraños en ciertas regiones del país, pero aclaró que cada evento debe ser evaluado de manera individual, ya que su comportamiento puede variar.

Por eso, se priorizó un recorrido por la zona circundante para identificar posibles afectaciones adicionales y definir si se requieren nuevas evacuaciones temporales.

La emergencia generó preocupación entre comerciantes y residentes del sector, especialmente por la cercanía con el acueducto municipal. Técnicos especializados revisan si hubo impacto en la infraestructura y si es necesario tomar medidas adicionales para proteger el suministro de agua.

Las autoridades señalaron que la prioridad es proteger a la población y evitar accidentes. Por ahora, el registro del área continúa y se mantienen los controles en puntos estratégicos para impedir el ingreso de personas no autorizadas. La situación sigue en evaluación permanente, mientras se avanza en la verificación de daños y en la atención del incendio de vegetación reportado tras la erupción.

#ATENCIÓN🌋 Erupción de volcán de lodo en Urabá antioqueño



