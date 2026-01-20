Alerta en Colombia por tormenta geomagnética severa de origen solar; monitoreo nacional

El Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac) emitió una alerta sin precedentes en Colombia por una tormenta geomagnética severa, un fenómeno poco común que ha generado seguimiento constante por parte de entidades científicas nacionales e internacionales.

La advertencia se dio luego de que los sistemas de monitoreo detectaran alteraciones significativas en el campo magnético terrestre, asociadas a una intensa actividad solar.

De acuerdo con el Igac, el evento comenzó a registrarse desde la una de la tarde del lunes 19 de enero y fue identificado gracias al Observatorio Geomagnético Nacional Isla Santuario de Fúquene. Tras el análisis de los datos, el fenómeno fue clasificado como nivel G4, una categoría considerada severa dentro de la escala internacional que mide este tipo de eventos. Este nivel indica variaciones importantes en el campo magnético, con registros que oscilaron entre los 100 y 200 nanoteslas.

Las tormentas geomagnéticas se producen cuando una fuerte actividad del Sol interactúa con la magnetosfera, la capa natural que protege a la Tierra de la radiación solar. Aunque estos eventos se manifiestan de forma simultánea en todo el planeta, sus efectos pueden variar según la ubicación geográfica. En general, las regiones más cercanas a los polos suelen experimentar impactos mayores, pero eso no significa que países como Colombia estén exentos de consecuencias.

El Igac explicó que este tipo de tormentas puede generar intermitencias temporales en servicios clave como las comunicaciones móviles, el acceso a internet, los sistemas de navegación satelital (GNSS) y la captura de coordenadas en tiempo real. Por esta razón, la entidad recomendó extremar precauciones en actividades que dependan de tecnología satelital, como el uso de drones y ciertos procesos técnicos en sectores estratégicos.

Alteraciones del campo magnético terrestre

La alerta emitida en Colombia no está aislada del contexto global. Instituciones como el Servicio Geológico Británico, el Real Instituto Meteorológico de Bélgica, la Universidad Nacional de Colombia, la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y plataformas especializadas en clima espacial respaldaron la información. Además, desde Estados Unidos, el Centro de Predicción del Clima Espacial (SWPC) calificó este evento como la mayor tormenta de radiación solar registrada en más de dos décadas, comparable con lo ocurrido en octubre de 2003.

Ante la magnitud del fenómeno, el SWPC activó protocolos de comunicación con aerolíneas, agencias espaciales y operadores de infraestructura tecnológica. El objetivo ha sido garantizar que los sectores más sensibles estén preparados frente a posibles alteraciones derivadas de la tormenta geomagnética.

En el caso colombiano, el Igac resaltó que gracias a la modernización técnico-científica implementada desde 2023, el país cuenta hoy con herramientas capaces de registrar datos geomagnéticos en tiempo real, con una resolución de un segundo. Esta capacidad permite emitir alertas oportunas y apoyar la toma de decisiones en áreas como telecomunicaciones, navegación aérea y marítima, y otros sistemas tecnológicos que dependen de señales precisas.