¿Tekashi murió? Esto se sabe sobre la salud del rapero estadounidense

¿Tekashi murió? Esa fue la pregunta que comenzó a repetirse con fuerza en redes sociales durante las últimas horas, luego de que el nombre del rapero estadounidense se volviera tendencia por una ola de publicaciones que aseguraban, sin respaldo oficial, que habría fallecido mientras permanece recluido en una cárcel de Nueva York.

Tekashi 69, cuyo nombre real es Daniel Hernández, atraviesa actualmente un nuevo episodio mediático, esta vez impulsado por rumores virales que se difundieron principalmente en plataformas digitales. Las versiones señalaban una supuesta muerte dentro del centro de detención donde cumple una condena de tres meses, lo que desató confusión entre seguidores, curiosos y usuarios que comenzaron a replicar la información sin confirmación.

Puedes leer: Viuda de Omar Geles envió emotivo mensaje a la esposa de Yeison Jiménez: “No la aceptaba”



Hasta el momento, no existe ningún comunicado oficial que respalde esas afirmaciones. Ni las autoridades penitenciarias de Estados Unidos, ni fuentes judiciales, ni personas cercanas al artista han confirmado que haya ocurrido un hecho de esa magnitud. Por el contrario, los registros públicos continúan mostrando que Tekashi permanece bajo custodia, cumpliendo la sanción impuesta por un tribunal en Nueva York.

Tekashi 6ix9ine, rapero americano / Foto: Getty Images

¿Qué se sabe realmente sobre los rumores?

Las publicaciones que encendieron la alarma hablan de un supuesto ataque dentro del centro de reclusión, aunque ninguna de estas versiones cuenta con documentos, reportes oficiales o declaraciones verificables. Precisamente, la falta de información concreta ha llevado a que varios medios internacionales califiquen estas afirmaciones como rumores sin sustento.

Publicidad

Tekashi fue recluido a comienzos de enero en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn. Su ingreso a prisión se dio luego de que un juez determinara que incumplió las condiciones de su libertad supervisada, derivadas de procesos judiciales anteriores. La condena establecida fue de tres meses, periodo que actualmente continúa cumpliendo.

Puedes leer: Aida Victoria rompe el silencio y hace dura confesión a sus seguidores: "Vivía llevada"

Publicidad

Hasta ahora, no se han reportado cambios en su situación legal, traslados de emergencia ni alertas relacionadas con su estado físico. Tampoco se han suspendido audiencias ni modificado los registros judiciales asociados a su caso, lo que refuerza la idea de que no existe un hecho extraordinario como el que se menciona en redes.

Según lo que se ha podido rastrear, el origen de la falsa noticia estaría en cuentas anónimas y publicaciones virales que comenzaron a circular sin fuentes claras. Este tipo de contenidos suele expandirse con rapidez cuando involucra a figuras polémicas, especialmente aquellas que han protagonizado múltiples episodios mediáticos a lo largo de su carrera.