Aida Victoria rompe el silencio y hace dura confesión a sus seguidores: "Vivía llevada"

Aida Victoria volvió a estar en boca de todos, en esta ocasión por compartir con sus seguidores un emotivo video reflexivo sobre cómo fue su vida antes y después de la llegada de su hijo, Emiliano, además de explicar los sacrificios que ha tenido que realizar últimamente.

La influenciadora explicó que desde la llegada de su hijo Emiliano a finales de julio de 2025, tras su relación con Juan David Tejada, afirmó que se ha mostrado enfocada en su crianza y en disfrutar de cada minuto a su lado. Tanto es así, que el único contenido que se encuentra subiendo en sus redes es todo lo relacionado con la crianza.

Por lo cual, el viernes 16 de enero la barranquillera compartió un video donde mostró varios momentos que comparte con su hijo. Donde en este también habla de como este llegó para cambiarle su vida, debido a que Emiliano logró hacer que esta superará sus miedos.



¿Cuál fue la confesión que hizo Aida Victoria sobre su hijo?

Uno de los deseos que más tenía la creadora de contenido, era ser mamá. Situación que ocurrió tras su relación con ‘El Agropecuario’, donde según ella este último no ha respondido de la mejor manera con los temas de manutención del menor. Pese a eso, habló sobre cómo la maternidad la cambió.

“Aida era desordenada y vivía llevada por la levedad. No porque no supiera profundizar, sino porque antes de Emi la vida todavía se sentía como un ensayo general”, explicó la creadora de contenido, donde afirmó que antes parecía que su vida no tenía un propósito como tal.

Sin embargo, explicó que algo cambió dentro de ella con la llegada de Emiliano, mencionando que este le ayudó a encontrar su mejor versión y poder definir muchas cosas dentro de su vida.

“Entonces nació Emi. Y algo en ella se reconoció. No fue que Aida dejará de ser quien era, fue que descubrió una nueva versión de sí misma”, finalizó la creadora de contenido. Video, que fue muy comentado en redes sociales por parte de sus seguidores.

“Definitivamente uno no sabe que necesita a los hijos hasta que los tienes”, “Emi escogió a su superheroina”, “Ese sentimiento de que por ellos es que uno está acá es hermoso”, son los mensajes que comentaron algunos seguidores de la barranquillera en su publicación.