Yina Calderón rompe el silencio sobre su relación con el ex de Aida Victoria Merlano

Yina Calderón ha vuelto al centro de la conversación digital tras su comentado viaje a Guatapé, en donde se le mostró bastante cercanía con Juan David Tejada, más conocido como "El Agropecuario", quien es recordado por ser el exnovio de la también influencer Aída Victoria Merlano.

Durante su estancia en Guatapé, la DJ y empresaria compartió diversos momentos que despertaron las sospechas de sus seguidores. En donde se le ve disfrutando de actividades al aire libre, como recorrer lugares a caballo y alimentar peces, mostrándose muy relajada y feliz en esta faceta campestre.

Sin embargo, las imágenes que más impactaron fueron aquellas en las que aparecía compartiendo en una piscina junto a Tejada, lo que desató muchas especulaciones sobre un posible noviazgo entre ellos dos.



Posteriormente, se conoció que Juan David Tejada le entregó un regalo a Yina Calderón. Se trató de una figura coleccionable inspirada en Dragon Ball, un Freezer, un gesto que la DJ presumió en sus redes y que alimentó aún más los rumores de una conexión especial entre ambos. Lo que despertó la ola de mensajes en redes sociales.



¿Qué respondió Yina Calderón sobre una relación con ‘El Agropecuario’?

Yina Calderón decidió aclarar la situación de manera directa, por lo cual, la influencer buscó frenar el drama mediático y puntualizó cuál es el vínculo real que la une a "El Agropecuario" en este momento.

“Juan David no es mi novio”, afirmó tajantemente, esto con el fin de despejar las dudas sobre un compromiso formal. Pese a eso, sus palabras no se quedaron ahí y dejó la puerta abierta a lo que pueda suceder en el futuro, donde explicó que este es una persona la cual pueda interesarle en un futuro.

Además, esta no escatimó en elogios para Tejada, describiéndolo como un hombre “atento, pendiente, un macho”, características que, según ella, le gustan bastante. A pesar de los rumores de que esto podría ser una estrategia de exposición digital, ella aseguró que no busca generar un "show" con su vida personal y que simplemente está dejando que las cosas fluyan: “Me gusta, normal, esperemos a ver qué pasa”.

Independientemente de las críticas, Yina optó por ignorar los comentarios negativos y enfocarse en sus proyectos, así mismo, la creadora de contenido decidió mandar un mensaje tras el fallecimiento de Yeison Jiménez el sábado 10 de enero; donde expresó sus condolencias.