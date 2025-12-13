Yina Calderón arremete contra la Barbie colombiana tras supuesto atentado: “Me molesta”

La polémica en torno a la creadora de contenido Tatiana Murillo, más conocida como La Barbie colombiana, se intensificó luego de que la influencer y empresaria Yina Calderón cuestionara la veracidad del atentado que Tatiana había denunciado en noviembre .

El intercambio de versiones generó un debate abierto en redes sociales sobre el incidente denunciado y las motivaciones detrás de las declaraciones de ambas partes.

¿Por qué Yina Calderón puso en duda la versión de la Barbie colombiana?

El caso sucedió el pasado 29 de noviembre, cuandoLa Barbie colombiana afirmó que había sido víctima de un atentado mientras se desplazaba en las afueras de Medellín alrededor de la 1:00 a.m.



La creadora de contenido mostró en sus redes sociales lo que, según ella, era evidencia de un disparo que impactó uno de los vidrios de su vehículo, aunque aclaró que ningún ocupante resultó herido. Murillo explicó que el hecho fue denunciado ante las autoridades y que dos personas estaban vinculadas a la investigación.



En medio de versiones que circulaban sobre si el hecho podía estar relacionado con un intento de robo, Tatiana aseguró que no había enemigos conocidos que pudieran haber atentado contra su vida y defendió firmemente su versión.

También señaló que había salido del país temporalmente para resguardar la tranquilidad de su familia, mientras se adelanta la investigación del caso.

En ese contexto, surgieron versiones en redes sociales que sugerían que el supuesto atentado podría haber sido fabricado con el propósito de generar polémica y favorecer su entrada al reality.

Fue en ese ambiente de especulación que Yina Calderón se pronunció públicamente en su programa digital y en redes sociales, poniendo en duda la denuncia de la influencer. “La Barbie, ahorita no estoy hablando mucho con ella, la verdad. Me molesta que se haya inventado lo del atentado, porque, Barbie, yo sí te conozco”,

Calderón afirmó sentirse molesta porque, según su versión, “no le pasó absolutamente nada” a Murillo y que la influencer habría creado el relato para generar bulla en torno a su participación de un programa, haciendo referencia a la posibilidad de obtener más votos o visibilidad.

“Yo sí la conozco. Yo sé perfectamente que no le pasó absolutamente nada y necesitaba bulla para las votaciones. Todos hemos hecho eso”, declaró Calderón en sus redes.

Adicional la influencer habló de las posibles consecuencias: “Entonces, ojalá se le dé. Ojalá no les salga, como dice mi papá, el tiro por la culata por ponerse a jugar con la vida y con este tipo de cosas que en verdad no es gracioso”,

Las declaraciones de Calderón provocaron una oleada de reacciones entre los seguidores de ambas creadoras de contenido, con opiniones divididas. Algunos usuarios respaldaron a Yina, mientras que otros se quejaron de su actitud por poner en duda públicamente una versión que está en proceso de investigación oficial.

Dentro del debate también surgieron voces de otros influencers, como Kim Zuluaga, quien cuestionó si era responsable que la Barbie colombiana participara en un reality de convivencia si realmente estaba enfrentando una situación de riesgo personal.

