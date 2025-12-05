Barbie colombiana anuncia drástica decisión tras atentado; señalan a Marcela Reyes

La credora de contenido Tatiana Murillo conocida en redes sociales como la Barbie colombiana, abandonó el país luego de un atentado que puso en riesgo su vida y la de su familia.

Según lo compartido por ella misma en sus plataformas digitales, la situación se tornó insostenible, generando temor y preocupación, al punto de tomar la decisión de salir de Colombia de manera inesperada.

¿Por qué se va del país la Barbie colombiana?

La influencer relató que los hechos de violencia ocurrieron recientemente y aunque no entregó detalles específicos del lugar o las circunstancias exactas, sí aseguró que las autoridades habrían tenido conocimiento del caso.



La tensión no solo se originó por lo sucedido, sino también por los señalamientos que surgieron posteriormente en redes sociales, donde su nombre se vio envuelto en una controversia mayor al involucrar a otra figura del entretenimiento: Marcela Reyes con quien tuvo una ruptura de amistad.



Una relación que finalizó en octubre cuando se dieron a conocer mensajes privados y presunta deslealtad, lo que generó una tensión entre ambas figuras públicas.

La Barbie colombiana expresó sentirse señalada de manera injusta y afirmó que su integridad física se vio directamente amenazada, lo que aceleró su decisión de abandonar el país para ponerse a salvo.

Barbie colombiana se va del país por atentado Foto: captura de pantalla Instagram Barbie colombiana

La controversia escaló rápidamente cuando en redes empezaron a circular comentarios que relacionaban el atentado con diferencias personales y rumores que según ella habrían distorsionado la realidad.

Por su parte, usuarios en redes comenzaron a etiquetar a la DJ Marcela Reyes en publicaciones que mencionaban el atentado, insinuando un posible vínculo. Sin embargo, hasta el momento no existe confirmación oficial de que haya una relación directa entre Marcela y lo ocurrido.

La creadora de contenido aseguró que jamás imaginó verse envuelta en este tipo de acusaciones que calificó como “dañinas y peligrosas para su imagen, su familia y su tranquilidad”.

En sus declaraciones, la Barbie colombiana mencionó sentirse “perseguida y juzgada sin pruebas”, señalando directamente el impacto que los comentarios masivos pueden generar cuando se difunden acusaciones sin verificación. Según ella, la situación dejó de ser solo un tema digital para convertirse en un riesgo real sobre su seguridad.

Por ahora, la decisión de abandonar el país parece ser definitiva mientras se aclara lo ocurrido y se logran establecer responsabilidades.

Su comunidad de seguidores expresa preocupación y apoyo, aunque la conversación sigue generando comentarios alrededor del supuesto vínculo con Marcela Reyes y el nivel de conflicto que la situación habría alcanzado.

