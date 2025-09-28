La ‘Barbie Colombiana’ defendió a Marcela Reyes: “No la hemos dejado sola”

Desde el pasado lunes, el nombre de Marcela Reyes se ha relacionado con los medios de comunicación y redes sociales, tras confirmar el crimen contra B King, su expareja y el DJ Regio Clown, tras haber sido reportados como desaparecidos en México días atrás.

El suceso causó gran revuelo en Colombia y México, donde en ambos países adelantan las investigaciones correspondientes para esclarecer los motivos detrás de este lamentable caso.

Sin embargo, Marcela Reyes está siendo blanco de constantes señalamientos en las plataformas digitales por parte de personas que la acusan de estar detrás del fallecimiento del artista.

Por lo cual, Marcela Reyes tomó acciones para defenderse de estos rumores y difamaciones en redes sociales. Primero, indicó que puso su nombre a disposición de las autoridades, con el fin de dar con los responsables de este crimen contra B King y Regio Clown. Sumado a esto, se conoció que La Barbie Colombiana explicó como esta la DJ con todas estas acusaciones contra su nombre.



¿Qué dijo La Barbie Colombia sobre Marcela Reyes?

La creadora de contenido conocida como La Barbie Colombiana, se pronunció sobre la difícil situación que atraviesa Marcela Reyes, tras las falsas acusaciones a su nombre y respondió algunas preguntas de sus seguidores sobre el papel que cumple su amistad justo en este momento.

“El hecho de que no salgamos expresándole nuestro apoyo en redes sociales no quiere decir que no lo estemos haciendo. Nuestra amistad va más allá del internet. No la hemos dejado sola ni un momento y desde el primer minuto ha recibido todo el apoyo que necesita”, comentó la creadora de contenido a través de una transmisión que realizó en vivo.

De igual forma, agregó que tanto ella como el círculo cercano de Marcela Reyes le están brindando un apoyo incondicional y solidaridad para superar este momento. “Marce está muy mal y más allá de lo que diga la gente, que son las autoridades de esclarecer los hechos y que la verdad algún día tendrá que salir a la luz, pero es la pérdida de un ser querido, compartió siete años de su vida.”

Finalmente, la creadora de contenido le dijo a sus seguidores que tienen que respetar el dolor ajeno, teniendo en cuenta la cantidad de amenazas que recibió Marcela Reyes, además que esto podría tener consecuencias tanto para ella y su hijo.

