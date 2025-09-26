Ana Karina Soto sacó los trapitos sobre su video filtrado y culpó a su expareja

Una de las presentadoras más reconocidas de la televisión colombiana es Ana Karina Soto, quien detrás de tantos años de una exitosa carrera vivió un episodio que la marcó para siempre. Dicho suceso fue cuando se filtró un video prohibido con una expareja hace más de 18 años.

Para una entrevista el programa Mujeres sin filtro, Ana Karina Soto relató que en el año 2007 mantenía una relación feliz con un hombre hace 10 meses. Pero, todo cambió cuando la persona aprovechó que ella estaba bajo el efecto del alcohol y sin su consentimiento decidió grabarla durante un encuentro íntimo.

Karina explicó que pese a que solo fueron 8 segundos, estos fueron suficientes para vulnerar su confianza de manera irreversible. Tiempo después explicó que esta expareja la amenazó con publicar el video. Situación que terminó sucediendo y afectando la imagen de la presentadora.

¿Qué reveló Ana Karina Soto sobre el video prohibido filtrado?

Ana Karina Soto explicó que el verdadero motivo detrás de la publicación del video fue su compromiso matrimonial con la persona que era su pareja en ese momento. Según la presentadora, su expareja de ese video fue capaz de aceptar el fin de la relación y tomó la decisión de exponerla.

“Yo no sabía, no me pidió permiso, no tuvo mi consentimiento. Él me grabó y nunca me enteré, hasta mucho tiempo después, cuando terminé mi relación con él. Más adelante, al enterarse de que me iba a casar, decidió publicarlo”, relató la presentadora en una entrevista donde recordó este doloroso momento.

Sumado a esto, la presentadora comentó que al momento de buscar justicia con esta persona, ya había eliminado las pruebas y borró los mensajes donde la amenazó. Además recordó que esta expareja justificó todo por un hurto que sufrió y responsabilizó a los ladrones de la publicación del video.

Finalmente, Ana Karina García aprovechó el espacio para invitar a las personas que atraviesan estas situaciones para no quedarse calladas y denunciar, además de que aprovechen las herramientas legales para los delitos cibernéticos.

“A las mujeres les digo que ya hay Policía de delitos cibernéticos, que pueden acudir a la Fiscalía y que existen asociaciones que respaldan y apoyan a las víctimas de este tipo de delitos. No están solas”, expresó con firmeza.

