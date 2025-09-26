Publicidad

Ana Karina Soto sacó los trapitos sobre su video filtrado y culpó a su expareja

Ana Karina Soto sacó los trapitos sobre su video filtrado y culpó a su expareja

La presentadora Ana Karina Soto revivió uno de los momentos más difíciles de su vida y como superó este momento con el apoyó de las autoridades.

Ana Karina Soto sacó los trapitos sobre su vídeo filtrado y culpó a su expareja
Ana Karina Soto presentadora colombiana, imagen de referencia
Foto: imagen tomada de @karylamas
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 26 de sept, 2025