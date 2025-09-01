Ana Karina Soto revela preocupante diagnóstico médico; tuvo que empezar tratamiento

Ana Karina Soto, una de las figuras más carismáticas y populares de la televisión colombiana, conocida por su trabajo en reconocidos programas colombianos, compartió con sus seguidores en redes sociales un difícil momento personal relacionado con su salud.

A través de su cuenta de Instagram, la presentadora reveló que recientemente fue diagnosticada con cálculos renales, una afección que le está causando dolores intensos.

Según sus propias palabras, los padecimientos son tan severos que incluso su médico manifestó admiración por su capacidad de soportar las molestias.

A pesar de esto, Ana Karina demostró tener un umbral del dolor notablemente alto, lo que le permitió sobrellevar la situación. Los cálculos renales son depósitos duros formados por minerales y sales cristalizadas que se desarrollan en los riñones, y pueden provocar un dolor extremo, sangre en la orina, fiebre, náuseas y vómitos si obstruyen las vías urinarias.

El diagnóstico se realizó durante chequeos médicos de rutina, lo que subraya la importancia de las revisiones periódicas.

Consciente de la gravedad de su condición, la presentadora no dudó en recurrir a su numerosa comunidad digital, solicitando recomendaciones y apoyo para enfrentar esta enfermedad. La respuesta de sus seguidores fue inmediata y abrumadora, llenándola de mensajes de solidaridad y valiosos consejos.

"Les cuento que estuve leyendo todos los mensajes que me escribieron, gracias por todas las recomendaciones, para las personas que han sufrido de cálculos en los riñones saben lo duro que es", expresó Soto en sus redes, evidenciando el impacto de su situación.

Actualmente, Ana Karina se encuentra inmersa en un riguroso tratamiento diseñado para la expulsión de los cálculos, un proceso que, dependiendo del tamaño y otros factores, puede extenderse entre 30 y 45 días. Como parte de su recuperación, enfatiza la importancia del autocuidado y una hidratación constante:

"Estoy haciendo un tratamiento, me estoy cuidando, estoy tomando mucha agua, todo lo que se necesita. Lo importante es la salud, lo importante es cuidarse", afirmó.

Además, la presentadora compartió que se sometió a sesiones de sueroterapia en un centro médico, acompañada por su padre.

Este procedimiento, recomendado para fortalecer sus defensas, ayudarla con los cambios climáticos y, por supuesto, contribuir al cuidado de sus riñones, también le fue útil para controlar las migrañas.

La valentía de Ana Karina al compartir una experiencia tan personal generó una ola de apoyo y puso de manifiesto la relevancia de hablar abiertamente sobre temas de salud. Sus seguidores esperan su pronta y completa recuperación.

