La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / De la actuación al campo: así es la vida de Luis Eduardo Motoa actor de Padres e Hijos

De la actuación al campo: así es la vida de Luis Eduardo Motoa actor de Padres e Hijos

El reconocido actor, Luis Eduardo Motoa, compartió su nueva faceta cerca a la naturaleza y alejado de los reflectores y pantallas.

De la actuación al campo: así es la vida de Luis Eduardo Motoa actor de Padres e hijos
Luis Eduardo Motoa actor de Padres e hijos, imagen de refencia
Foto: foto montaje realizado por La Kalle: Imágenes tomadas de redes sociales
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 24 de sept, 2025