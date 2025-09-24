De la actuación al campo: así es la vida de Luis Eduardo Motoa actor de Padres e hijos

Luis Eduardo Motoa, actor de 65 años, es una figura inolvidable de la televisión colombiana gracias a su actuación en ‘Padres e hijos’, donde dio vida al personaje de Carlos Alberto Franco. Pese a su reconocimiento decidió cambiar el ruido de la capital por la tranquilidad, estableciéndose hace varios años en Subachoque, Cundinamarca.

Durante en una entrevista con la Revista Vea comentó sobre su actual vida, además de la conexión con la naturaleza que ha tenido en los últimos años. Lejos de la fantasía de la vida artística, Motoa asegura que en el campo ha aprendido a "poner los pies en la tierra", para tener otro tipo de perspectivas.

Puedes leer: Falleció el papá de Maleja Restrepo; lo despide con doloroso mensaje



Luis Eduardo Motoa comentó que la idea de sembrar raíces en el campo surgió mientras trabajaba en ‘Padres e hijos’. Junto con un grupo de amigos, adquirió un terreno en la sabana de Bogotá que estaba despoblado. Allí comenzó un proyecto grupal enfocado en plantar árboles y realizar otras actividades, lo que hoy se conoce como La Granja del Bosque.

Así es la vida actual de Luis Eduardo Motoa

Con este proyecto, Luis Eduardo Motoa explicó que esta granja no es un refugio personal, sino el resultado de décadas de esfuerzo pedagógico y ambiental. En 34 años, el proyecto ha logrado salvar entre 60 y 70 variedades de árboles nativos de ese piso térmico.

Puedes leer: ¿Hubo amor real entre los actores de Padres e Hijos? Luis Eduardo Motoa lo contó todo

Publicidad

Sumado a lo anterior, Motoa relató que la idea fue hacer una granja dentro de un bosque, aunque el proceso fue inverso: primero se construyó la granja y luego vino la siembra, describiendo esta experiencia como "un viaje de crecimiento, de alegría y muy pedagógico”.

Publicidad

Aunque muchos podrían pensar que se retiró tras su éxito televisivo, Luis Eduardo Motoa prefiere hablar de una jubilación activa. Actualmente, combina su vida en el campo con las propuestas artísticas que llegan.

“Sigo yendo al teatro y al cine. Algunos fines de semana lo hago y me encuentro con mis colegas o grabo cuando es necesario. Vivo en los dos mundos, pero aquí, en el campo, encontré un espacio amable para esta etapa de la vida”, explicó que también este sueño lo tenía desde que era un niño.

Pese a esto, Luis Eduardo Motoa comentó que se siente pleno y feliz por la decisión que tomó, así mismo, explicó que su día a día en Subachoque comienza temprano, alrededor de las 4:30 a.m., con ejercicios y prácticas espirituales. Entre sus labores cotidianas se encuentran atender la huerta, cuidar de los animales (como cabras, conejos y un burro llamado Igor), y coordinar actividades pedagógicas.

Mira también: ¿Hubo amor real entre los actores de Padres e Hijos? Luis Eduardo Motoa lo aclaró TODO