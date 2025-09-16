Fredy Guarín por fin reveló el motivo de su separación con Sara Uribe

El reconocido exjugador de fútbol, Fredy Guarín, tuvo varios momentos complicados en su carrera. Especialmente porque luchó mucho tiempo contra una adicción con el alcohol, durante sus años como profesional. Actualmente se encarga de brindar charlas sobre su experiencia con este tema.

Guarín fue un futbolista que tuvo paso por grandes equipos de fútbol, sin embargo, en un punto de su carrera decidió irse a China, sin embargo, fue en este traspaso donde su problema con el alcohol.

Este problema con la bebida le trajo muchas consecuencias al exfutbolista, con relación a su familia y relaciones interpersonales. En su última charla, Fredy Guarín habló sobre varios detalles de su vida personal, además como perdió bastantes oportunidades a causa del alcohol. En medio de sus palabras, también se refirió a su separación con Sara Uribe y lo qué piensa al respecto sobre el tema.

¿Por qué Fredy Guarín rompió su relación con Sara Uribe?

Fredy Guarín comentó las duras experiencias que vivió debido a su adicción, situación que provocó la ruptura del hogar que había formado con la modelo Sara Uribe, madre de su hijo Jacobo. A pesar de ello, el exjugador terminó en Brasil, donde enfrentó una profunda soledad que lo llevó a poner en riesgo su vida.

Recientemente, él subió a sus redes sociales una de sus últimas conferencias donde destacó el hogar que llegó a formar con Sara, y como este terminó por su gusto a la bebida en grandes proporciones.

“El alcohol me quitó esto, todos los sueños, por los que luché tanto toda mi vida. Un día todos mis sueños se fueron, se fue mi hogar, tantos años de lucha porque le di fuerza y le di prioridad a esa adicción”, mencionó el exfutbolista de la Selección Colombia.

Por otro lado, Fredy Guarín agradeció su pasado vivido y señaló que sigue con vida con el fin de compartir su experiencia y poder dar una mano a las personas necesitadas, convencido de que todo tiene un propósito de ser.

En medio de la charla, el exjugador de la Selección Colombia invitó a las personas a buscar ayuda si tienen algún problema con la bebida: “Fui tocado para llegar a muchos corazones y poder decirles que se cuiden y estén muy atentos con el consumo de las drogas y el alcohol y busquen ayuda que la vida es muy linda”, agregó el exjugador.

