Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en::
Tendencias:
VIDEO: ¿FIN DE JAMES?
DECLARAR RENTA
NÚMEROS DE LA SUERTE
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / VIDEO: Mamá de Jean Carlos Centeno le anunció que moriría; "Despídete, no te vuelvo a ver"

VIDEO: Mamá de Jean Carlos Centeno le anunció que moriría; "Despídete, no te vuelvo a ver"

El exvocalista de El Binomio de Oro rompió en llanto al revelar uno de los momentos más dolorosos de su vida, cuando su mamá le adelantó que fallecería: "Ella quiso irse".