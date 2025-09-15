VIDEO: Mamá de Jean Carlos Centeno le anunció que moriría; "Despídete, no te vuelvo a ver"

El cantante y compositor vallenato Jean Carlos Centeno es uno de los artistas más destacados en este género en el que ha brillado no solo como vocalista de El Binomio de Oro, sino también en su etapa como solista en la que ha logrado posicionar sus canciones entre las más escuchadas en Colombia.

A lo largo de más de tres décadas en la industria musical Centeno ha protagonizado éxitos e historias que marcan su vida personal en medio de situaciones y vivencias que ha compartido con sus seguidores a quienes les permite conocer la parte humana detrás del admirado artista.

Algunas vivencias resultan graciosas, mientras que otras no tanto, como la pérdida de su mamá, la señora María Elena Jiménez, quien le dejó un doloroso recuerdo de los últimos días de vida en los que, en una inesperada conversación le pidió que se despidieran.



Los detalles de este episodio fueron revelados por Jean Carlos Centeno en el programa Sin Filtro, de Semana, en el que recordó la última conversación que tuvo con su progenitora en sus últimos días de vida.



Mamá de Jean Carlos Centeno se despidió antes de fallecer

En una emotiva charla el cantante y exvocalista de El Binomio de Oro recordó el fallecimiento de su mamá María Elena Jiménez, quien al parecer ya presentía que llegaba el fin de sus días y no quiso irse sin despedirse de Jean Carlos.

Detalló que la última imagen que tiene de ella es "acostada en una cama, en un clínica" ya que había sufrido un accidente casero en el que se había caído mientras recogía agua en unas ollas.

"Se partió la cadera, superó la cirugía y la visité", recordó el cantante quien no pudo contener el llanto al narrar lo que ocurrió en esa visita que terminó siendo la despedida.

“Le dije: ‘Mamá, voy a ir a Barranquilla, a llevar a tu nieta a una cita médica y regreso a verte’. Y ella me dijo: ‘Hijo, despídete de mí", contó Jean Carlos quien agregó que en ese momento su mamá le dijo unas extrañas palabras.

Publicidad

"Me dijo: Hablé con tu tío y me dijo que le hago falta y él también me hace falta", dijo Jean Carlos y agregó que su mamá le insistió en que se despidiera y le dio un beso y un agrazo.



Últimas palabras de mamá de Jean Carlos Centeno

El cantante, entre el llanto, narró que luego de ese abrazo su mamá le dijo: "Hijo, no te vuelvo a ver... Te amo", unas palabras que en ese momento el artista no relacionaba con un último adiós; pues se fue a Barranquilla pensando que en cuestión de días volvería a verla.

Pero esto no ocurrió, pues a los pocos días su mamá falleció y él, según recuerda, alcanzó a sentir su presencia en el momento en que ella dio su suspiro final. “Siento que cuando ella se fue, se despidió de mí porque cuando yo estaba en el hotel sentí que alguien me dijo: ‘Hijo, papá’, y me desperté de inmediato. Mi esposa me preguntó qué me pasaba y le dije que había escuchado la voz de mi mamá".

Publicidad

Agrega que después de esa sensación "me quedé dormido, me levanté, entré al baño y cuando salí vi a mi esposa llorando y me dijo que mi mamá había muerto, no me esperó”.

Por último Jean Carlos Centeno expresó que piensa que su mamá "quiso irse, que le pidió a Dios que se la llevara, porque cuando la dejé estaba muy bien, sin dolor y sin quejarse. Pienso que de verdad se sentía sola o quería estar con su hermano, que ya había fallecido”.