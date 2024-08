El fallecidocantante y compositor vallenato Rafael Orozco se mantiene vivo en la memoria de los fanáticos de este género y de sus canciones que a lo largo de los años continúan sonando en todas las épocas del año.

Y aunque su pérdida se dio hace más de 30 añoslos seguidores de su legado aún mantienen vivo el recuerdo del 'Rey', como fue llamado el artista en medio de sus éxitos musicales; pero no es solo la memoria de Rafael la que se mantiene presente entre los seguidores de sus canciones sino también su familia que, conformada porsu viuda, Clara Cabello, y sus treshijas, Kelly, Wendy y Loraine, hacen parte de la atención de miles de fanáticos que año tras año buscan saber qué ha pasado con ellas.

Las cuatro mujeres son dignas de admiración por parte de la fanaticada de Rafael Orozco que destacan el inmenso amor de Clara Cabello quien, pese a los años no volvió a tener pareja y aún le guarda un gran respeto y amor a su esposo; así mismo admiran a las tres hijas quienes recuerdan con gran amor a su papá y nunca se han prestado para escándalos ni polémicas.

Así son de hermosas Kelly, Wendy y Loraine, las hijas de Rafael Orozco y Clara Cabello Hijas de Rafael Orozco y Clara Cabello - Foto Instagram

Jean Carlos Centeno se enamoro de Wendy, hija de Rafael Orozco

Y aunque ni la viuda ni las hijas de Rafael Orozco han hecho parte de escándalos y su vida personal la mantienen alejada de la opinión pública, un rumor de romance sí alcanzó a involucrar a una de ellas hace más de 20 años cuando su papá fue remplazado en la agrupación por el vocalista Jean Carlos Centeno.

El artista se dio a conocer en el año 1993 y en medio de la fama que logró con el Binomio de Oro los chismes de romances comenzaron a ser parte de la prensa rosa en Colombia.

Años más tarde uno de los rumores más llamativos al rededor de Jean Carlos era el que lo involucraba sentimentalmente con Wendy Orozco, hija de Rafael Orozco, y de quien se decía que sostenían un romance oculto.

Se llegó a decir que el amorío entre Jean Carlos Centeno y Wendy Orozco se mantuvo en secreto hasta que alguien cercano se lo contó a la mamá de la joven, Clara Cabello, quien se habría opuesto rotundamente a la relación.

Este tema fue consultado al propio cantante en medio de una entrevista en el programa Se dice de Mi, de Caracol Televisión, emitido en el 2018 y que Jean Carlos confesó que sí se enamoró perdidamente de Wendy Orozco.

"Yo me enamoré de Wendy, mucho... Solo, me enamoré de ella", expreso el cantante al tiempo que aclaró que el amor no fue correspondido y que nunca hubo una relación entre los dos; sin embargo, sí contó que la joven fue durante años musa de su inspiración para varias canciones que hoy en día aún son todo un éxito.

