Sara Uribe boletea a mujer que la criticó por apoyar a Isabella Ladera: “No apoyo mozas”

La filtración del video íntimo entre la modelo Isabella Ladera y el artista Beéle, generó que muchas personas del mundo del entretenimiento se inclinarán de un lado a otro. Dentro de esas múltiples posturas, la modelo Sara Uribe apoyó a la venezolana en este complejo momento.

Isabella Ladera en su pronunciamiento sobre la situación explicó que el material solo estaba en poder de dos personas, ella y el artista colombiano. Por lo cual, denunció traición directa y comenzó a tomar acciones legales debido a que ha sentido vulnerado su dignidad, la de su familia.

Esta situación se convirtió en una noticia internacional, debido a todo lo que giró este escándalo y provocó el debate sobre la necesidad de grabarse durante el acto íntimo o que supuestamente el video ocurriera en una fecha donde Beéle se encontraba con Cara Rodríguez.

Sara Uribe en sus redes sociales manifestó su apoyó a Isabella Ladera, comentando una publicación posterior al comunicado de la filtración del video. A esto se sumaron figuras como Greeicy o Carla Giraldo. Sin embargo, estas palabras provocaron muchas reacciones por parte de los internautas.



¿Cómo se defendió Sara Uribe de las críticas por su mensaje a Isabella Ladera?

En los comentarios de sus redes sociales, Sara Uribe comentó unos emoticones en la última publicación de Isabella Ladera. En particular, una mujer destacó al responderle a la modelo paisa con el mensaje de “JAJAJAJA AL FIN Y AL CABO herMOZAS las dos !! Entre especies se entienden”.

Dicho mensaje se refiere a lo ocurrido con Uribe y Fredy Guarín cuando el futbolista se encontraba casado con Andreína Fiallo. Donde la modelo salió a disculparse públicamente.

Para responderle a la usuaria, Uribe compartió un pantallazo en su Instagram, donde la mujer en cuestión le envió un mensaje admirándola, y hasta pidiéndole ropa que ya no usará, así mismo, compartió una reflexión sobre esta situación.

“Qué curioso cómo cambia la gente. Primero me escribías en privado pidiéndome ropa y expresando admiración, y ahora me atacas por defender a otra mujer”, reflexiona la modelo, luego de lo cual recalcó: “Yo no apoyo ‘mozas’, apoyo a las mujeres que son víctimas de violencia digital. Hoy es Isabella Ladera, mañana puede ser cualquiera. Reflexionemos antes de señalar, porque la sororidad no se trata de conveniencia, sino de coherencia”, remató la modelo en sus redes sociales.

