La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Sara Uribe boletea a mujer que la criticó por apoyar a Isabella Ladera: “No apoyo mozas”

Sara Uribe boletea a mujer que la criticó por apoyar a Isabella Ladera: “No apoyo mozas”

La modelo paisa Sara Uribe expuso algunos comentarios privados que recibió por defender a Isabella Ladera, tras la filtración de su video con Beéle y como se defendió de esto.

Sara Uribe responde sin filtro a crítica por apoyar a Isabella Ladera: “Yo no apoyo mozas”
Sara Uribe modelo colombiana, Isabella Ladera modelo venezolana
Foto: foto montaje realizado por La Kalle: imágenes tomadas de @isabella.ladera y @sara_uribe
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: septiembre 12, 2025 12:44 p. m.