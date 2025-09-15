“No sé qué estaba pensando”: Catherine Siachoque y su confesión sobre Miguel Varoni

En estos momentos una de las relaciones más estables que hay en el mundo de la actuación colombiana, es la relación entre Catherine Siachoque y Miguel Varoni. Sin embargo, la actriz abrió su corazón para recordar un momento inesperado que tuvo con su actual pareja.

Para La Red, Siachoque confesó que tuvo para su matrimonio con Miguel Varoni, el 4 de julio de 1999, decidió no maquillarse para esta ceremonia debido a que llegó a pensar que se vería como una señora, medida que en la actualidad se arrepiente al ver las imágenes en ese momento.

“Ese día yo no sé en qué estaba pensando y decidí que no me quería maquillar.”, afirmó en el programa de entrevista en la emisión del domingo 14 de septiembre, sumado a esto también se refirió que si tuviera la posibilidad de volver en el tiempo, tendría mejores arreglos que en la foto de su boda.

La actriz explicó que para su boda no se puso maquillaje y evitó hacerse arreglos en el pelo, por lo que solo se hizo una cola, muy similar a la época de cuando se dedicaba al baile.

“Parecía que estuviera en mi primera comunión”, afirmó al ver la postal en la que posó con Miguel Varoni como esposos, luego de 26 años desde que contrajeron nupcias. Agregó: “Si pudiera devolver el tiempo, estaría mucho más engalanada”, además resaltó que le gusta mantenerse arreglada en los momentos que su pareja regresa a la casa después de un día de trabajo.

¿Cuánto lleva el matrimonio de Catherine Siachoque con Miguel Varoni?

La relación entre Miguel Varoni y Catherine Siachoque llevan casados más de 25 años, después de que se conocieran durante las grabaciones de la novela ‘Las Juanas’, donde tras compartir varias charlas personales, se enamoraron y contrajeron matrimonio el 4 de julio de 1999.

Por lo cual, esta relación es una de las más sólidas de Latinoamérica. En 2023, la pareja celebró ‘bodas de plata’ (25 años de relación, incluyendo noviazgo y unión formal) con publicaciones especiales, mensajes amorosos, portadas de revista. Además de estar muy comprometidos con sus futuros profesionales.

Pese a esto, no han logrado tener un hijo biológico, pese a esto Catherine sí aclaró para La Red, que en el caso que la decisión sea otra tendrían muy en cuenta la opción de tener una maternidad asistida, al punto que en el caso de querer se madre confesó que podría descongelar uno de sus óvulos.

