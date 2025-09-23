Falleció el papá de Maleja Restrepo; lo despide con doloroso mensaje

Maleja Restrepo, uno de los rostros más reconocidos en la farándula nacional volvió a ser el foco en redes sociales, debido a una dolorosa noticia que compartió a través de sus cuentas oficiales. La presentadora reveló en un video el fallecimiento de su papá y como fue la última vez que lo vio.

Por medio de un doloroso mensaje, Maleja Restrepo abrió su corazón y expresó el dolor y la tristeza que tiene al saber que perdió a su papá, Ramiro Restrepo. Durante el texto acompañado con el vídeo, la presentadora explicó cómo fueron los últimos momentos de ellos juntos, en especial cuando él estuvo hospitalizado.

En el clip compartido se observa a Maleja con su papá, mientras charlan en su hogar y disfrutan de su tiempo juntos. Donde en un apartado le pide a este unos consejos a sus hijas, Guadalupe y Macarena.

“El wikipapá, el yayo, el profe, ahora seguro está filosofando desde el cielo. Las despedidas siempre se me hacen muy difíciles, pero esta de mi papá ha sido la más dura de todas. Verlo deteriorarse en vida es de las situaciones más difíciles de enfrentar”, escribió al inicio de su publicación.



¿Cuáles fueron las últimas palabras del papá de Maleja Restrepo?

Maleja Restrepo explicó que esta situación fue muy dolorosa para ella, pero también recuerda con mucho amor ese momento en el que pudo tener diferentes muestras de amor y cariño, cruzando unas breves palabras desde el hospital.

“Hablar con él y decirle que no haberle cumplido su ilusión es desgarrador. El tiempo no da espera, me tomó de la mano y me dijo: ‘Eres una hija única e irrepetible’ y yo le dije: ‘Eres un papá increíble’. Besé su mano, luego su cabeza y me fui dejando un pedazo de mi alma en la cama 59 de la Unidad de Cuidados Intensivos de la Clínica de Occidente. Te prometo que vamos a ver el mundo con tus ojos de inmensidad”, agregó en la publicación en sus redes sociales.

Tras esta publicación, las redes sociales se volcaron en mensaje de apoyó a Maleja Restrepo, deseando que este duelo fuera fácil de llevar y estuviera rodeada de sus personas cercanas como, amigos, conocidos, familiares. También que se apoyará de las buenas energías de seguidores ya que entendían cómo se sentía esta pérdida.

Recordemos que Ramiro Restrepo apareció en muchas publicaciones de su hija, por lo cual, los seguidores de Maleja Restrepo lamentaron esta pérdida.

