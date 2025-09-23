Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en::
Tendencias:
VIDEO: MUERTE DE B KING
NÚMEROS DE SUERTE LOS SIMPSON
ÚLTIMA FOTO B KING Y REGIO CLOWN
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Falleció el papá de Maleja Restrepo; lo despide con doloroso mensaje

Falleció el papá de Maleja Restrepo; lo despide con doloroso mensaje

Maleja Restrepo compartió cómo fueron sus últimos momentos con su padre, Ramiro Restrepo, antes de su fallecimiento en el hospital.

Falleció el papá de Maleja Restrepo; lo despide con doloroso mensaje
Maleja Restrepo y Ramiro Restrepo, imagen de referencia
Foto: foto montaje realizado por La Kalle: imágenes tomadas de @maleja_restrepo
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 23 de sept, 2025