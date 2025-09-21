Exparticipante del Desafío celebró boda de ensueño con fiesta de cuento de hadas

El amor volvió a ser protagonista entre los rostros conocidos de la televisión colombiana. Paola Usme, recordada como “la barbie colombiana” por su paso en el Desafío, unió su vida a la del deportista Carlos Castro Potro en una ceremonia que dejó a todos con la boca abierta.

La pareja había anunciado su compromiso meses atrás en redes sociales, y la expectativa por el gran día no decepcionó: lujo, detalles emotivos y una fiesta que muchos calificaron como de película.

El matrimonio se llevó a cabo en una majestuosa locación. Carlos Castro sorprendió a todos al llegar montado en un caballo blanco que, para asombro de los invitados, incluso se acostó para facilitarle el descenso.

El novio lucía un traje impecable en tonos blancos con accesorios plateados, un look que marcó la elegancia de la jornada.

Por su parte, Paola Usme deslumbró con un vestido de novia tradicional en blanco con finos detalles plateados. Ingresó de la mano de su padre, en medio de aplausos y miradas emocionadas.

El momento cumbre llegó cuando ambos intercambiaron votos, sellando su compromiso con un beso romántico que sacó lágrimas entre los asistentes.

La fiesta inolvidable de Paola Usme y Carlos Castro

La celebración posterior no se quedó atrás. En un elegante salón de recepciones, la fiesta arrancó con un gesto muy especial: Carlos Castro interpretó en vivo la canción “María” de Juan Duque, dedicada a Paola, quien lo escuchó emocionada desde su asiento. Sin duda, fue uno de los momentos más íntimos y conmovedores de la velada.

La lista de invitados incluyó a varios famosos, creadores de contenido y amigos cercanos de la pareja. La música fue protagonista de la noche: el grupo Pasabordo encendió la pista con sus éxitos, mientras que la reconocida DJ Marcela Reyes puso a bailar a todos con mezclas de guaracha y electrónica.

El ambiente fue descrito como vibrante, emotivo y lleno de energía positiva. Cada detalle, desde la decoración hasta el repertorio musical, estuvo pensado para que los novios y sus invitados vivieran una noche inolvidable. Con esta boda, Paola Usme y Carlos Castro demostraron que el amor puede celebrarse en grande, con autenticidad y rodeados de quienes más aprecian.