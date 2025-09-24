Yina Calderón reacciona al caso B King y defiende a Marcela Reyes

La noticia del crimen de Bayron Sánchez Salazar, conocido como B King y Regio Clown en México generó mucha consternación y reacción en el mundo del entretenimiento colombiano. Por lo cual, la influenciadora Yina Calderón reaccionó ante esta situación y se refirió al supuesto vínculo de Marcela Reyes en este caso.

Recordemos que los artistas fueron reportados desaparecidos el 16 de septiembre, tras ser vistos por última vez en el sector de Polanco, en Ciudad de México, sitio donde se encontraban cumpliendo compromisos musicales.

Posteriormente, la Fiscalía de México confirmó el hallazgo de los cuerpos el 17 de septiembre y el reconocimiento oficial se dio este lunes 22 de septiembre, después que los familiares de B King y de Regio Clown confirmaron la identidad de los cuerpos de estos artistas.

Sin embargo, una de las personas señaladas tras este crimen fue la expareja de B King, Marcela Reyes, debido a que los usuarios en redes sociales revivieron el conflicto público que protagonizaron ambos meses atrás debido a una supuesta infidelidad del cantante con Karina García.

Dicho episodio escaló al punto que B King llegó a mostrar mensajes que, según él, provenían del número de contacto profesional de la DJ, lo que le llevó a advertir en video que la hacía responsable de cualquier daño que pudiera sufrir en esos momentos. Ante esta situación, Yina Calderón usó sus redes sociales para pronunciarse sobre todo el crimen y defendió a Marcela Reyes.



¿Cuáles fueron las palabras de B King con relación al crimen de B King?

Inicialmente, Yina Calderón esperó la confirmación del fallecimiento de B King, deseando que esto no fuera cierto. Tras el hallazgo de los artistas colombianos, la empresaria dedicó un tiempo en sus redes sociales para hablar sobre la familia de estos.

“Un muy buen muchacho. Todas las veces que compartí con él se portó muy bien conmigo. Fortaleza para su mamá, para su familia. Debe ser un momento muy difícil”, indicó en su breve intervención.

Luego, con unas breves palabras decidió hablar sobre los señalamientos que tuvo la expareja de B King. “Y en cuanto a Marcela Reyes, yo sé quién es Marcela Reyes. Yo sé que no es una criminal y yo sé que no es tan marica de meterse en problemas. Sé el profundo cariño y admiración que le tenía a B-King porque le ayudó a criar a su hijo. Sé todas las veces que intentó ayudar a B-King también de muchas maneras.”

Finalmente, Yina comentó que es mejor esperar que la investigación de las autoridades avance para determinar los motivos reales que llevaron al fallecimiento de los artistas.

