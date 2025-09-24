Marcela Reyes, a “disposición de las autoridades” por caso de su expareja B King

La muerte de Bayron Sánchez, conocido en el mundo artístico como B King, sigue generando reacciones y conmoción en Colombia y México. El pasado 22 de septiembre se confirmó el hallazgo de su cuerpo junto al del también artista Regio Clown (Jorge Luis Herrera), lo que desató un gran impacto mediático debido a las circunstancias que rodearon el caso.

Quien no guardó silencio fue Marcela Reyes, reconocida DJ colombiana y exesposa de B King, con quien compartió cerca de siete años de matrimonio. La artista usó sus redes sociales para pronunciarse y dejar claro que su compromiso es con la memoria de Bayron y con la verdad.

En un mensaje publicado el 24 de septiembre en Instagram, donde cuenta con más de tres millones de seguidores, Reyes escribió: “Hoy me dirijo a ustedes con un dolor que me acompañará siempre, y es lo único que cargo conmigo, ese profundo dolor. Sin embargo, me niego a cargar con una responsabilidad que no me corresponde. Por eso, hoy alzo la voz con fuerza y dignidad para exigir lo que es justo”.

Con estas palabras, la DJ pidió a las autoridades de Colombia y México que el caso sea esclarecido con transparencia y prontitud. También fue enfática en que la historia de B King no debe quedar en el olvido ni ser tratada con indiferencia. “Cada segundo de silencio es una herida más para mí”, agregó.

Marcela Reyes denuncia amenazas contra ella y su hijo por la muerte B King /Foto: redes sociales

Marcela Reyes exige que investiguen el caso de B King

Además de su mensaje personal, Reyes hizo un llamado público a los medios de comunicación, organizaciones de derechos humanos y demás entidades para que presionen a los gobiernos de ambos países y se garantice una investigación clara. En otra de sus publicaciones, escribió: “Me pongo a disposición de las autoridades en México y Colombia”, dejando ver que está dispuesta a colaborar con todo lo que esté en sus manos.

El caso tomó aún más relevancia cuando, el 23 de septiembre, se confirmó que en la misma zona de Cocotitlán donde fueron encontrados los cuerpos de B King y Regio Clown, apareció también un tercer cadáver. Según información compartida en Blu Radio, este correspondería al artista venezolano Tyron Paredes Gamboa, hallazgo que incrementó la preocupación por lo ocurrido en ese lugar.