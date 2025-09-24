Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Internacional  / Marcela Reyes, a “disposición de las autoridades” por caso de su expareja B King

Marcela Reyes, a “disposición de las autoridades” por caso de su expareja B King

Marcela Reyes rompió el silencio tras la muerte de B-King y afirmó que está dispuesta a colaborar con las autoridades de Colombia y México.