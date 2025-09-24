Mamá de B King asegura que el artista le envió un mensaje desde "el más allá"

El dolor de la familia de Byron Sánchez Salazar, conocido en la música urbana como B King, sigue creciendo tras la confirmación de su muerte en México junto al DJ colombiano Jorge Luis Herrera, más conocido como Regio Clown.

La noticia fue confirmada por las autoridades el 22 de septiembre de 2025, cerrando con tristeza una semana de incertidumbre para sus seres queridos y seguidores.

En medio de la conmoción, la madre del artista rompió el silencio y publicó un mensaje que rápidamente se volvió viral. A través de sus redes sociales compartió una imagen de su hijo cuando era más joven, en una playa, luciendo una camiseta blanca y pantaloneta. Junto a la foto escribió unas palabras que tocaron a todos: “Te amaré hasta la eternidad, vida de mi vida. Sé que Dios te tiene en sus brazos”.

La publicación despertó miles de reacciones de fanáticos y amigos cercanos, quienes acompañaron a la familia en este duro momento. El mensaje se convirtió en una de las expresiones más sentidas en medio de la tragedia que rodea a la partida de B King, quien apenas tenía 31 años y una carrera musical en crecimiento.

La noticia de la muerte de B King y Regio Clown llegó tras varios días de búsqueda. Los dos artistas habían desaparecido el 16 de septiembre en la zona de Polanco, en Ciudad de México, luego de compartir historias en redes sociales desde un gimnasio. Desde ese momento no se supo nada más de ellos hasta que las autoridades mexicanas confirmaron el hallazgo de sus cuerpos.

B King envió mensaje a su mamá por medio de una oración

Lo que más llamó la atención fue que, según la hermana del artista, durante una oración la madre habría sentido un mensaje que B King le envió. En ese instante, aseguró que su hijo le habló con un tono de paz y reconciliación.

“Que no haya rencor, que aprendamos a unirnos más como familia y como seres humanos”, fueron las palabras que la madre dijo haber escuchado durante una oración. Para ella, fue un momento de conexión que le permitió sentir a su hijo de nuevo, aunque ya no estuviera físicamente.

Este relato fue compartido por su hermana, quien agregó que la esencia del cantante seguirá viva en cada recuerdo, en cada canción y en la fuerza de quienes lo apoyaron. Además, agradeció a todas las personas que han enviado mensajes de apoyo y oraciones en este difícil momento.