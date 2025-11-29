Impactante relato de La Barbie colombiana tras inesperado daño en su vehículo

Una reconocida creadora de contenido digital colombiana, conocida popularmente como “La Barbie colombiana”, denunció que su vehículo recibió disparos mientras ella se desplazaba hacia su hogar.

Tatiana Murillo, nombre real de la influenciadora, viene siendo una figura mediática durante varios años y se destaca por compartir contenido sobre estética, estilo de vida y transformaciones físicas.

Puedes leer: La ‘Barbie Colombiana’ defendió a Marcela Reyes: “No la hemos dejado sola”



¿Qué dijo La Barbie colombiana del atentando a su carro?

La mujer aseguró que el hecho no estuvo relacionado con un intento de robo, sino que correspondería a un atentado directo en su contra. La situación generó preocupación entre sus seguidores y abrió interrogantes sobre las circunstancias que rodearon el ataque.



Según explicó la creadora de contenido, el incidente ocurrió cuando se encontraba en su carro. Al llegar a su destino y revisar el vehículo, notó un impacto de bala en la ventana del lado del conductor, lo que la llevó a pensar que alguien habría atentado contra su integridad.



Compartió imágenes que evidencian el daño ocasionado, mostrando claramente el orificio producido por el proyectil. En sus declaraciones añadió que no hubo pérdida de objetos personales dentro del automóvil, lo que refuerza su versión de que no se trató de un intento de hurto.

La Barbie colombiana fue víctima de un atentando a su vehículo Foto: redes sociales de La Barbie colombiana

La mujer afirmó que no tiene conocimiento de enemigos o conflictos personales que pudieran explicar el ataque, por lo que para ella la situación resulta desconcertante. En las publicaciones que realizó expresó su preocupación y aseguró que pondrá el caso en manos de las autoridades para que se adelanten las investigaciones pertinentes.

Publicidad

Señaló que, dado el nivel de exposición que manejan los creadores de contenido en redes sociales, considera necesario tomar precauciones adicionales y verificar qué pudo haber motivado este hecho.

Tras conocerse la denuncia, cientos de usuarios reaccionaron en redes sociales. Algunos manifestaron su apoyo y le enviaron mensajes de ánimo, mientras que otros se mostraron sorprendidos por la gravedad del episodio.

Publicidad

Su nombre da de que hablar en diferentes ocasiones debido al impacto que tiene en redes sociales y a la atención que generan sus publicaciones.

Puedes leer: Barbie Colombiana lanza delicada acusación contra Westcol, ¿tiene un hijo oculto?

Por ahora, la influencer aseguró que esperará los resultados de las investigaciones oficiales. Además, reiteró que continuará entregando información a sus seguidores una vez tenga claridad sobre lo ocurrido, pues considera importante que se conozca la verdad acerca del incidente y sus posibles responsables.

Mira también: Revelan premonitorias palabras finales de reconocido influencer antes de fallecer