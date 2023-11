Increíble cambio de la Barbie colombiana antes de hacerse más de 17 cirugías: irreconocible

Tatiana Murillo más conocida como la Barbie colombiana es una mujer que a la fecha se ha realizado 17 cirugías plásticas con el propósito de parecerse a la famosa muñeca barbie.

La polémica mujer siempre les ha hablado con la verdad a sus seguidores, sin ocultar según ella, ninguno de los procedimientos que se ha realizado; es más, también aseguró que su pequeña hija ha pasado por el quirófano.

Por estos días la mujer dijo que, para poder parecerse a la muñeca, las veces que ha tenido que intervenirse quirúrgicamente han sido 17 veces, aclarándose la piel y levantándose las cejas. Esto fue lo que dijo “Se me ha puesto la piel roja, descamada, me ha dolido y me ha pasado de todo”, dijo la modelo en una entrevista para People.

De igual manera, y a través de redes sociales , comparte él antes y después de realizarse dichos procedimientos, todo con el único fin de parecerse a la reconocida muñeca.

Cabe resaltar que Tatiana vivió su adolescencia en el municipio de Caicedo en Antioquia, en donde dijo lo siguiente: “En mi pueblo, donde las niñas eran muy lindas, las llamaban Barbies. Y yo no era muy bonita que digamos. Así que me hacían bullying por eso, por mi apariencia, por mi color de piel. Hasta por mi estrato social, porque mis papás siempre han sido campesinos”, comentó para la revista People.

Finalmente, algunos usuarios en las redes sociales suelen elogiar todo lo que la mujer se ha hecho hasta ahora y la elogian por el gran parecido con la muñeca. De igual manera, también hay a quienes no les gusta y critican más bien, todo lo que se ha hecho, pues les parece que es muy exagerada.

Tatiana Murillo reveló a través de un video en sus redes sociales el antes y el después de realizarse dichos procedimientos, y así luce hoy en día:

