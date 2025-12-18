¿Héroe o irresponsable? El mensaje que salpica a conductor del bus accidentado en Antioquia

El accidente del bus que transportaba estudiantes y que terminó en una caída de más de 80 metros en la vía entre Remedios y Segovia sigue generando preguntas, versiones encontradas y reacciones en redes sociales.

En medio del dolor por la pérdida de vidas y el impacto nacional del hecho, un mensaje publicado en TikTok cambió el foco de la conversación: ya no solo se habla de lo ocurrido en la carretera, sino de lo que habría pasado horas antes del recorrido.

El vehículo regresaba hacia Bello luego de una excursión estudiantil a Tolú. A bordo viajaban cerca de 40 personas cuando, por razones que aún son materia de análisis, el bus se salió de la vía y descendió por una ladera de gran profundidad. Desde el primer momento, se manejaron varias hipótesis sobre el estado del automotor, las condiciones del trayecto y el cansancio del conductor.



Autoridades indicaron que el tramo donde ocurrió el accidente es una vía relativamente nueva, lo que pudo influir en el desenlace. A esto se sumaron versiones de familiares que señalaron que, durante el viaje, el bus habría presentado inconvenientes mecánicos, incluyendo paradas inesperadas y falta de aire acondicionado en plena jornada nocturna.

Enigmático mensaje de una usuaria luego del sepelio del conductor del bus en Antioquia Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales

El mensaje viral que salpica al conductor de bus accidentado

Sin embargo, en las últimas horas apareció un mensaje que tomó fuerza en redes sociales y que ha sido replicado por miles de usuarios. El texto, publicado por una cuenta anónima, asegura conocer de cerca al conductor, identificado como Jonathan Taborda, y describe una serie de decisiones que, según el autor, buscaban proteger a los estudiantes.

En el mensaje se afirma que el conductor habría intentado, con recursos propios, solucionar fallas del vehículo luego de que supuestamente le negaran en varias ocasiones el cambio de bus. También se plantea que el viaje nocturno se habría decidido ante versiones que circulaban ese mismo día sobre posibles alteraciones del orden público, lo que llevó a evitar quedarse varados en carretera.

El autor del mensaje también aborda aspectos técnicos del bus, mencionando problemas eléctricos, visibilidad reducida por empañamiento y dificultades propias de conducir un vehículo pesado sin sistemas funcionando de manera óptima. Según esa versión, la velocidad del bus no habría sido alta, argumento que sustenta señalando que el vehículo no cayó de forma directa, sino que se deslizó por la montaña, dejando un rastro visible desde el inicio del descenso.

Estas palabras generaron una fuerte reacción entre usuarios de redes sociales. Mientras algunos consideran que el mensaje humaniza al conductor y aporta contexto a una situación compleja, otros cuestionan la veracidad de la versión y recuerdan que las autoridades son las únicas encargadas de establecer qué ocurrió realmente.

Aunque la identidad de quien escribió el mensaje sigue siendo desconocida, su contenido ha abierto un nuevo debate público. Para muchos, se trata de una defensa apasionada; para otros, de una interpretación personal sin respaldo oficial. Lo cierto es que el texto se sumó a un contexto ya cargado de versiones, emociones y preguntas sin resolver.

