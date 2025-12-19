Nuevo detalle daría giro en caso Zulma Guzmán por envenenamiento con talio

Zulma Guzmán Castro, empresaria colombiana señalada como la principal sospechosa del envenenamiento de dos menores con talio en Bogotá, puede dar un giro tras la última información que se conoció. Tras ser localizada en Londres en circunstancias críticas, afirmó padecer problemas de salud mental, una maniobra que podría retrasar su proceso.

Recordemos que el pasado 16 de diciembre, la Policía Metropolitana de Londres recibió una llamada de emergencia alertando sobre una mujer que intentaba lanzarse al río Támesis desde las inmediaciones del puente Battersea. La Unidad de Policía Marina logró rescatar a la mujer, de 54 años, y trasladarla a un centro hospitalario donde se confirmó que su vida no corría peligro.

Puedes leer: Aparece primera foto de Zulma Guzmán en Europa, ¿con un aspecto diferente?



Al momento de su rescate, las autoridades verificaron que Zulma Guzmán era requerida mediante una circular roja de Interpol, debido a los hechos que la relacionan con el caso de las niñas envenenadas con Talio.



Tras recibir atención médica, alegó tener trastornos psíquicos, con el fin según medios internacionales de poder retrasar el avance de la justicia nacional. Actualmente, permanece bajo custodia mientras especialistas adelantan evaluaciones médicas y psicológicas para determinar si es procesable.

Este diagnóstico es determinante, ya que el sistema judicial del Reino Unido contempla protecciones específicas bajo sus leyes de salud mental. De confirmarse que requiere tratamiento clínico, su proceso de extradición podría demorarse entre ocho meses y un año, tiempo durante el cual recibiría apoyo psicológico por parte del sistema británico.

Publicidad

¿Por qué se encuentra en investigación Zulma Guzmán?

El proceso penal contra Zulma Guzmán se fundamenta en los eventos del mes de abril en Bogotá. Donde se le acusa de haber inyectado talio, un metal pesado altamente tóxico, en frambuesas que fueron enviadas como postre a la familia De Bedout; donde perdieron la vida Inés (14 años) y Emilia Forero (13 años), además de afectar a otros dos menores.

Puedes leer: Habla domiciliario que entregó frambuesas envenenadas a niñas; quedó en video

Publicidad

La Fiscalía General de la Nación sugiere un posible móvil de venganza, derivado de una relación extramatrimonial entre Guzmán y Juan de Bedout, padre de una de las víctimas. Situación que se agrava debido al antecedente de la esposa de De Bedout, Alicia Graham Sardi, quien falleció en 2021 por altos de talio en la sangre.

Pese a eso, en su momento Guzmán negó su responsabilidad afirmando: "Soy madre, no puedo ser la culpable", las autoridades colombianas han acelerado las diligencias para asegurar su retorno. Por ahora, el futuro de la fundadora de la empresa de carros eléctricos depende de los informes clínicos en Londres, para determinar su estado mental.

Mira también: Zulma Guzmán fue encontrada en un río