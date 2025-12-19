Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
VIDEO VIRAL
CASO VIVIAN POLANÍA
AUXILIO DE TRANSPORTE
CONDUCTOR FALLECIDO
HORÓSCOPO DEL DÍA

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Nuevo detalle daría giro en caso Zulma Guzmán por envenenamiento con talio

Nuevo detalle daría giro en caso Zulma Guzmán por envenenamiento con talio

Las autoridades competentes llevan a cabo la investigación para determinar el estado de salud física y mental de Guzmán.

Nuevo detalle daría giro en caso Zulma Guzmán por envenenamiento con talio
Nuevo detalle daría giro en caso Zulma Guzmán por envenenamiento con talio
Foto: imagen tomada de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 19 de dic, 2025

Zulma Guzmán Castro, empresaria colombiana señalada como la principal sospechosa del envenenamiento de dos menores con talio en Bogotá, puede dar un giro tras la última información que se conoció. Tras ser localizada en Londres en circunstancias críticas, afirmó padecer problemas de salud mental, una maniobra que podría retrasar su proceso.

Recordemos que el pasado 16 de diciembre, la Policía Metropolitana de Londres recibió una llamada de emergencia alertando sobre una mujer que intentaba lanzarse al río Támesis desde las inmediaciones del puente Battersea. La Unidad de Policía Marina logró rescatar a la mujer, de 54 años, y trasladarla a un centro hospitalario donde se confirmó que su vida no corría peligro.

Puedes leer: Aparece primera foto de Zulma Guzmán en Europa, ¿con un aspecto diferente?

Al momento de su rescate, las autoridades verificaron que Zulma Guzmán era requerida mediante una circular roja de Interpol, debido a los hechos que la relacionan con el caso de las niñas envenenadas con Talio.

Te puede interesar

  1. Zulma Guzmán y Juan de Bedout
    Zulma Guzmán y Juan de Bedout
    /Foto: redes sociales
    Noticias

    Zulma Guzmán revela cómo conoció a Juan de Bedout e iniciaron un amorío, ¿se obsesionó?

  2. Reaparece Zulma Guzmán y rompe el silencio
    Reaparece Zulma Guzmán y rompe el silencio
    /Foto: redes sociales
    Noticias

    Aparece Zulma Guzmán y niega culpa en caso de menores; dice que la acusan por ser “amante”

Tras recibir atención médica, alegó tener trastornos psíquicos, con el fin según medios internacionales de poder retrasar el avance de la justicia nacional. Actualmente, permanece bajo custodia mientras especialistas adelantan evaluaciones médicas y psicológicas para determinar si es procesable.

Este diagnóstico es determinante, ya que el sistema judicial del Reino Unido contempla protecciones específicas bajo sus leyes de salud mental. De confirmarse que requiere tratamiento clínico, su proceso de extradición podría demorarse entre ocho meses y un año, tiempo durante el cual recibiría apoyo psicológico por parte del sistema británico.

Nuevo detalle daría giro en caso Zulma Guzmán por envenenamiento con talio

Publicidad

¿Por qué se encuentra en investigación Zulma Guzmán?

El proceso penal contra Zulma Guzmán se fundamenta en los eventos del mes de abril en Bogotá. Donde se le acusa de haber inyectado talio, un metal pesado altamente tóxico, en frambuesas que fueron enviadas como postre a la familia De Bedout; donde perdieron la vida Inés (14 años) y Emilia Forero (13 años), además de afectar a otros dos menores.

Puedes leer: Habla domiciliario que entregó frambuesas envenenadas a niñas; quedó en video

Publicidad

La Fiscalía General de la Nación sugiere un posible móvil de venganza, derivado de una relación extramatrimonial entre Guzmán y Juan de Bedout, padre de una de las víctimas. Situación que se agrava debido al antecedente de la esposa de De Bedout, Alicia Graham Sardi, quien falleció en 2021 por altos de talio en la sangre.

Te puede interesar

  1. Segunda mujer involucrada en caso de talio y frambuesas: amiga de Zulma
    Segunda mujer involucrada en caso de talio y frambuesas: amiga de Zulma
    /Foto: redes sociales / Domiciliario: Noticias Caracol
    Noticias

    Habría segunda mujer involucrada en caso de niñas intoxicadas con frambuesas

  2. Domiciliario que entregó las frambuesas con talio en Bogotá
    Domiciliario que entregó las frambuesas con talio en Bogotá
    /Foto: redes sociales /Noticias Caracol
    Judiciales

    Habla domiciliario que entregó frambuesas envenenadas a niñas; quedó en video

Pese a eso, en su momento Guzmán negó su responsabilidad afirmando: "Soy madre, no puedo ser la culpable", las autoridades colombianas han acelerado las diligencias para asegurar su retorno. Por ahora, el futuro de la fundadora de la empresa de carros eléctricos depende de los informes clínicos en Londres, para determinar su estado mental.

Mira también: Zulma Guzmán fue encontrada en un río

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

Zulma Guzmán Castro

Reino Unido

Argentina

Denuncias ciudadanas