Habla domiciliario que entregó frambuesas envenenadas a niñas; quedó en video

Las autoridades ya tienen claro cómo llegaron las frambuesas contaminadas con talio a la vivienda del norte de Bogotá donde dos niñas murieron y otra menor continúa en estado delicado. La pieza que faltaba en el rompecabezas salió a la luz con la ubicación del domiciliario que las entregó y que terminó dando una de las declaraciones más importantes del proceso.

La historia empieza con una imagen: un domiciliario registrado en una cámara de seguridad el 3 de abril, cargando la maleta en la que estaba el paquete que recibió la familia. Ese video, sumado a un código impreso en su maleta, fue suficiente para que el CTI lo identificara y lo ubicara. Una vez frente a los investigadores, el hombre explicó cada paso que dio ese día.

Puedes leer: Zulma Guzmán confiesa en un chat relación clandestina con papá de niña fallecida por talio



Según su relato, el encargo no lo hizo directamente Zulma Guzmán, sino una amiga de ella, quien lo contactó para enviar el producto “como un detalle”. Él aseguró que no conocía a las víctimas ni sabía qué contenía el paquete. Simplemente cumplió con la entrega.

También confirmó que tuvo que ir dos veces a la casa: la primera no pudieron recibirlo y, por instrucciones de quien lo había contratado, regresó más tarde para dejar el tarro de frambuesas.

Publicidad

El domiciliario indicó que nunca habló con Zulma Guzmán, pero sí sabía que el envío venía de su círculo cercano. Su testimonio coincide con la información que hoy maneja la Fiscalía: que una persona allegada a Guzmán coordinó la entrega, justo antes de que las menores fueran hospitalizadas entre el 5 y 9 de abril.

Así avanza la investigación contra Zulma Guzmán /Foto: redes sociales /IA

Zulma Guzmán es requerida por la Interpol

Para los investigadores, esa primera entrevista abrió una ruta que terminaría señalando a Zulma Guzmán Castro como la principal sospechosa. Según el expediente, ella conocía la vivienda, las rutinas de la familia y hasta la preferencia de las niñas por ese tipo de frambuesas achocolatadas. Además, sabía que la familia estaría reunida ese fin de semana.

Publicidad

La información del domiciliario también permitió establecer la fecha exacta del contacto con quien coordinó el envío y cruzarlo con los movimientos migratorios de Guzmán. Tras enterarse de lo ocurrido, ella salió del país rumbo a Argentina y luego pasó por Brasil, España y Reino Unido. Esa movilidad llevó a la Fiscalía a solicitar una notificación roja de Interpol, que hoy se encuentra activa mientras avanzan las verificaciones internacionales.

Puedes leer: Ella sería la responsable de enviar frambuesas envenenadas a niñas, ¿por venganza?

La declaración del repartidor se ha convertido en el punto de partida de la reconstrucción detallada de los hechos. Gracias a su testimonio, los peritos pudieron confirmar horarios, rutas, forma de entrega y quién dio la orden final para que el paquete llegara a esa dirección. También se consolidaron las líneas que hoy sostienen la hipótesis principal del caso.

El hombre ya entregó toda la información disponible y quedó a disposición de las autoridades como testigo clave. Mientras tanto, los equipos de investigación continúan trazando los últimos movimientos de Guzmán, con la intención de ubicarla y avanzar hacia la imputación formal.

Publicidad