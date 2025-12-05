Zulma Guzmán, mencionada en fallecimiento de mamá de una de las niñas muertas por talio

Zulma Guzmán Castro es la principal sospechosa del envenenamiento con talio que provocó la muerte de dos menores en Bogotá, en abril de 2025.

Se desempeñaba como empresaria y representante legal de una compañía de autos eléctricos. La justicia la señala de haber coordinado el envío de frambuesas contaminadas con talio, entregadas como regalo mediante mensajería a la vivienda donde se encontraban las niñas.

Tras los hechos, Guzmán salió del país, viajando por varios países, y la Interpol emitió una circular roja para localizarla.



No obstante, expertos en criminalística y autoridades judiciales analizan cada detalle de los eventos recientes, y los hallazgos apuntan a posibles vínculos con situaciones previas que no se estaban teniendo en cuenta.



En medio de la conmoción social por la pérdida de las niñas, surgen interrogantes sobre antecedentes familiares y personas cercanas que podrían haber estado involucradas en hechos anteriores. La investigación revisa elementos que podrían aportar contexto sobre la conducta y posibles motivaciones de los sospechosos.



Sospechas sobre hechos anteriores

Entre el 5 y el 9 de abril de 2025, varias menores se reunieron en un apartamento en Bogotá para pasar una tarde juntas. Recibieron un paquete con frambuesas bañadas en chocolate, que contenían talio.

Después de consumirlas, dos niñas fallecieron y otras resultaron intoxicadas con secuelas severas. Las necropsias confirmaron intoxicación con talio como causa de muerte.

Fuentes cercanas al caso señalan que ciertos sucesos anteriores relacionados con miembros de la familia de las víctimas despiertan dudas. Según especialistas en toxicología, registros médicos y patrones de conducta en el entorno familiar muestran coincidencias con situaciones de riesgo que no recibieron atención suficiente en su momento.

Investigadores revisan la muerte de la primera esposa del padre de una de las niñas que oficialmente, se determinó como muerte natural, pero existen indicios que despiertan interrogantes debido a que se encontraron irregularidades y algunos signos compatibles con envenenamiento.

La persona fue cremada, lo que impidió una investigación forense completa. Por ahora, no hay confirmación de que se trate de un homicidio, aunque la justicia analiza el contexto como posible antecedente de conducta criminal.

Sin embargo, se sabe que Guzmán mantuvo una relación cercana con el padre de una de las niñas víctimas, lo que genera hipótesis sobre posibles motivaciones personales para el envío de los alimentos contaminados.

La Fiscalía reconstruye los movimientos y el plan detrás del envío de las frambuesas y revisa los antecedentes familiares y personales que podrían conectar los eventos recientes con hechos previos.

¿Cómo va el caso de las niñas intoxicadas por frambuesas?

Actualmente, las autoridades se esfuerzan en determinar con precisión cómo se produjo el envenenamiento que provocó la muerte de las niñas. Laboratorios forenses analizan restos de alimentos y sustancias químicas, mientras la Fiscalía recopila testimonios y antecedentes que podrían establecer patrones de conducta de interés criminal.

Expertos en criminalística advierten que este tipo de investigaciones requiere tiempo y rigor para asegurar que cualquier conclusión se base en pruebas sólidas. Por ello, aunque los rumores sobre posibles implicaciones previas circulan, los organismos oficiales no dan fe de esto hasta disponer de evidencia concreta.

Por ahora Guzmán enfrenta cargos formales, y la orden internacional de captura está vigente.

La noticia generó gran repercusión en medios y redes sociales, con ciudadanos expresando preocupación por la seguridad de los menores y el entorno familiar. Organizaciones de protección infantil destacan la importancia de reforzar controles y seguimiento sobre situaciones de riesgo.

A medida que la investigación avanza, el país sigue atento a los resultados oficiales y a cualquier revelación que pueda esclarecer tanto los eventos recientes como posibles antecedentes que permitan comprender mejor este complejo caso.

