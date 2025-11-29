Revelan doloroso video de María Mora antes de fallecer en Cantón Norte: “Me da fuerzas”

Colombia continúa impactada por la trágica muerte de la subteniente María Camila Mora a manos del capitán Pablo Masmela en el Cantón Norte, un caso que estremeció al país y dejó múltiples interrogantes en medio de la conmoción nacional.

En las últimas horas, volvió a circular un video grabado dos años antes, donde Mora hablaba con orgullo sobre su carrera, su disciplina y la fortaleza que encontraba en su madre, convirtiéndose ahora en un duro recordatorio de su legado.

Un video que estremeció al país tras lo sucedido en el Cantón Norte

El material se hizo viral después del lamentable suceso registrado en el Cantón Norte, donde la oficial del Ejército perdió la vida en medio de un episodio de violencia que ha generado indignación y tristeza.

En el clip, María Camila Mora expresa con claridad lo que significaba para ella su vocación militar: “Mi motivación es mi mamá… ella me da fuerzas para continuar”, dice con serenidad y determinación.

Sus palabras resuenan hoy con un peso emocional distinto, recordando a una mujer que abrió camino como pionera en el Ejército Nacional y que inspiró a muchas jóvenes en el país.

La subteniente María Camila Mora, asesinada en el Cantón Norte en Bogotá.

La subteniente fue reconocida como la primera mujer piloto de aeronaves no tripuladas, un logro que destacaba su disciplina, su preparación académica y su compromiso absoluto con la institución. Su imagen, firme y orgullosa, contrasta con el profundo dolor que rodea la investigación sobre su feminicidio.



Así va el caso de la subteniente María Mora

Los hechos ocurrieron el 26 de noviembre de 2025, cuando se reportó un posible ataque con arma de fuego en un parqueadero del complejo militar. Al llegar al lugar, los equipos de emergencia encontraron sin vida a la subteniente Mora y al capitán Pablo Masmela, su agresor y expareja, quien posteriormente se habría quitado la vida.

La escena, según los reportes, fue presenciada por otra oficial que estaba en la parte trasera del vehículo, convirtiéndose en una pieza clave del caso.

Según la información disponible, Mora se encontraba en Bogotá para asistir a un evento y decidió visitar a colegas en el Cantón Norte. Fue allí donde tuvo lugar una conversación que terminó en tragedia.

Las autoridades trabajan en esclarecer cada detalle, incluyendo el rol del testigo presente y la situación emocional del capitán Masmela, quien, según compañeros, había mostrado señales de inestabilidad en semanas recientes.

A medida que avanzan las indagaciones, han surgido cuestionamientos sobre el manejo de armas dentro de las instalaciones, así como sobre la seguridad institucional en casos de violencia intrafamiliar o de género.

Más allá de los detalles judiciales, la figura de Mora ha despertado un sentimiento colectivo de respeto y admiración. En videos difundidos por la institución, se observa a la subteniente hablando del camino que recorrió para convertirse en piloto de drones, un puesto que exigió preparación en aeronáutica, meteorología, aerodinámica y sistemas tácticos. Su constancia la convirtió en un referente para nuevas generaciones.

En sus propias palabras, buscaba ser “un ejemplo” para quienes soñaban con servir al país desde un rol técnico y de liderazgo. El mensaje que dejó en el video viral, lleno de convicción y de amor por su madre.

