Giro en caso Cantón Norte: otra mujer y supuesta infidelidad habrían sido el detonante

Nuevos detalles rodean la investigación que se adelanta para esclarecer los hechos en que la subteniente del Ejército María Camila Mora Mahecha perdió la vida dentro de un carro al ser, presuntamente, baleada por parte de un capitán de la institución, identificado como Pablo Másmela, quien posteriormente se quitó la vida.

Lo que se ha dicho desde el principio es que al parecer la situación corresponde a un hecho pasional en el que el uniformado, supuestamente, no aceptaba la idea de acabar su relación con la teniente y en un acto de intolerancia terminó acabando con ambas vidas.

Y aunque hasta el momento todo son especulaciones, con el paso de las horas han salido a la luz detalles sobre esta pareja que ahora enlutan a dos familias y al a institución que se encuentra consternada por los hechos ocurridos dentro de una de sus unidades militares más importantes en Bogotá.



¿Por qué el capitán acabó con la vida de la teniente en Cantón Norte?

Uno de los detalles que más llama la atención es el motivo que llevó al uniformado a atentar contra la vida de su expareja; y aunque nada justifica su actuar, se dice que habría sido reacción en medio de una situación de supuestos celos.



Pues Blu Radio conoció, extraoficialmente, que la pelea entre los integrantes del Ejército se habría dado a causa de una supuesta infidelidad que involucraría a la víctima femenina quien recibió al menos 5 disparos por parte Masmela dentro de su carro ubicado en el parquedero del casino de oficiales.



En el mismo lugar y antes de que el área de seguridad del Cantón Norte pudiera reaccionar el capitán del Ejército accionó su arma y se quitó la vida dentro del mismo carro de su expareja.



Una mujer habría desatado la pelea entre teniente y capitán

Otro detalle clave y que hace parte de la investigación indica que una mujer sería supuestamente la causante de la discusión en la que el oficial del Ejérctito acabó con su expareja.

Aunque la versión no ha sido confirmada se dice que esta tercera persona habría presenciado los hechos y sería otra subteniente del Ejército quien, al parecer, se encontraba con la víctima dentro del carro gris de propiedad de María Camila Mora.

Al llegar Pablo Másmela hasta el vehículo se habría desatado una discusión entre él y su expareja, supuestamente, a causa de la presencia de esta segunda mujer. Fue allí donde el capitán desenfundó su arma contra la vida de la teniente, en presencia de su amiga.

Investigadores del caso continúan con la indagación para establecer la veracidad de las versiones y determinar cómo y por qué ocurrió la lamentable situación.